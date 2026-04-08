Mai multe accidente în Neamț, într-o singură zi. Persoane rănite la Bălțătești, Dumbrava Roșie și Roman

Mai multe accidente au avut loc pe 7 aprilie, în județul Neamț, soldate cu persoane rănite și dosare penale deschise de polițiști. Potrivit IPJ Neamț, evenimentele s-au produs în Bălțătești, Dumbrava Roșie și municipiul Roman, pe fondul unor neatenții în trafic și nerespectării regulilor de circulație.

Primul accident a fost semnalat în jurul orei 08:00, în localitatea Bălțătești. Din verificările polițiștilor reiese că o femeie de 72 de ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism pe DN 15C, a intrat în coliziune cu o altă mașină, condusă de o femeie de 42 de ani, tot din Bălțătești. În urma impactului, femeia de 42 de ani a fost rănită. Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La scurt timp, în jurul orei 09:20, un alt accident a avut loc în Dumbrava Roșie. Un bărbat de 88 de ani, care conducea un triciclu, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Oprire” și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 73 de ani. În urma impactului, bărbatul a fost rănit. Și în acest caz, ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Al treilea incident s-a produs în municipiul Roman, în jurul orei 14:50, fiind anunțat prin apel la 112. O tânără de 17 ani, care conducea un motociclu, ar fi frânat brusc pentru a evita un autoturism ce circula din dreapta, moment în care și-a pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil. Șoferul autoturismului a părăsit locul accidentului fără acordul poliției, însă a fost identificat ulterior, o femeie de 52 de ani, din Roman. Minora a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la spital. Ambele persoane au fost testate cu etilotestul, rezultatele fiind negative. În acest caz, polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

