REGES–ONLINE, termen 30 septembrie: 45% dintre angajatorii nemțeni au făcut trecerea
ECONOMIEACTUALITATENEAMȚ

Mai mult de jumătate din angajatorii nemțeni s-au înregistrat în Reges Online

de Sofronia Gabi

Peste 50% din totalul angajatorilor activi din județul Neamț s-au înregistrat în noul registru de evidență Reges, până la jumătatea lunii octombrie, conform Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. „Până la această dată, aproximativ 55% dintre angajatorii activi din județul Neamț s-au înregistrat în REGES–ONLINE”, anunță ITM Neamț. Conform normelor legale în vigoare termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în Reges online și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic Revisal, a fost prelungit până la data de 31 decembrie.

Important de menționat este faptul că începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor vechiul sistem Revisal nu va mai fi disponibil. Cei care nu fac portarea până atunci riscă amenzi de până la 20.000 de lei. „Nerespectarea obligației privind înregistrarea în REGES–ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active de la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, până la data de 31 decembrie 2025, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”, mai arată sursa citată.REGES–ONLINE, termen 30 septembrie: 45% dintre angajatorii nemțeni au făcut trecerea

Platforma REGES aduce beneficii nu doar angajatorilor cât mai ales angajaților. Sistemul are o interfață specială pentru angajați, iar aceștia au acces direct la informații din propriile contracte de muncă, cele active dar și cele încheiate. Salariații pot verifica în timp real datele introduse în sistem de către angajatori, fiind notificați automat atunci când apar actualizări referitoare la relațiile de muncă. În cazul în care descoperă neconcordanțe, orice salariat poate cere angajatorului să remedieze erorile. Se pot descărca extrase pentru a demonstra vechimea în muncă, dar numai cele proprii, nu și a altora (amănunte aici, aici  și aici).

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
„Frumoasa și bestia”, spectacol la Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț
Articolul următor
MAI atrage atenția: clipuri false cu polițiști reținând persoane în vârstă devin virale pe rețelele sociale

Ultima ora

ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
ACTUALITATE

Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit...
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...

Categorii

ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
ACTUALITATE

Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit...
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...
INFRACȚIONAL

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea...
ACTUALITATE

Neamț. Accident pe E85 – 2 persoane rănite

Doi tineri au fost răniți, în noaptea de duminică,...
INFRACȚIONAL

MAI atrage atenția: clipuri false cu polițiști reținând persoane în vârstă devin virale pe rețelele sociale

O declarație a șefului ANAF dată în urmă cu...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale