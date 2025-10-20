Mai mult de jumătate din angajatorii nemțeni s-au înregistrat în Reges Online

Peste 50% din totalul angajatorilor activi din județul Neamț s-au înregistrat în noul registru de evidență Reges, până la jumătatea lunii octombrie, conform Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. „Până la această dată, aproximativ 55% dintre angajatorii activi din județul Neamț s-au înregistrat în REGES–ONLINE”, anunță ITM Neamț. Conform normelor legale în vigoare termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în Reges online și, totodată, să completeze toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului, care nu se regăsesc în sistemul informatic Revisal, a fost prelungit până la data de 31 decembrie.

Important de menționat este faptul că începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor vechiul sistem Revisal nu va mai fi disponibil. Cei care nu fac portarea până atunci riscă amenzi de până la 20.000 de lei. „Nerespectarea obligației privind înregistrarea în REGES–ONLINE, până la data de 31 decembrie 2025, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active de la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, până la data de 31 decembrie 2025, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”, mai arată sursa citată.

Platforma REGES aduce beneficii nu doar angajatorilor cât mai ales angajaților. Sistemul are o interfață specială pentru angajați, iar aceștia au acces direct la informații din propriile contracte de muncă, cele active dar și cele încheiate. Salariații pot verifica în timp real datele introduse în sistem de către angajatori, fiind notificați automat atunci când apar actualizări referitoare la relațiile de muncă. În cazul în care descoperă neconcordanțe, orice salariat poate cere angajatorului să remedieze erorile. Se pot descărca extrase pentru a demonstra vechimea în muncă, dar numai cele proprii, nu și a altora (amănunte aici, aici și aici).