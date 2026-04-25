MAI avertizează: mesaj RO-Alert fals, distribuit pe rețelele sociale

Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția asupra unui mesaj fals, atribuit sistemului RO-Alert, care circulă în mediul online și care are rolul de a induce panică în rândul populației.

Reprezentanții instituției precizează că mesajul nu a fost emis de autorități și îi îndeamnă pe oameni să verifice informațiile înainte de a le distribui. „Acest mesaj NU a fost emis de Ministerul Afacerilor Interne sau de structurile partenere. Vă recomandăm să vă informați doar din surse oficiale și să nu distribuiți informații neverificate”, au transmis oficialii MAI.

Autoritățile subliniază că sistemul RO-Alert este utilizat exclusiv pentru situații reale de urgență, iar orice mesaj suspect trebuie tratat cu prudență.