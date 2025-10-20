INFRACȚIONALACTUALITATE

MAI atrage atenția: clipuri false cu polițiști reținând persoane în vârstă devin virale pe rețelele sociale

de Sofronia Gabi

MAI atrage atenția: clipuri false cu polițiști reținând persoane în vârstă devin virale pe rețelele socialeO declarație a șefului ANAF dată în urmă cu câteva zile încă stârnește reacții în mediul online, apărând chiar și clipuri făcute cu inteligența artificială.

Noul șef al ANAF, Adrian Nica, într-un interviu la Antena 3 spunea că una dintre cauzele pentru deficitul de TVA cu care se confruntă România este „modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”. La modul general, el a vorbit despre „producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări, atunci când vorbim de autoconsum”, el spunând că acest tip de producție este calculată la Gap-ul de TVA (mai multe amănunte puteți citi aici). Declarația a cauzat o serie de reacții și critici.

De câteva zile pe rețele sociale a devenit viral un clip în care doi polițiști încătușează o femeie în vârstă care vinde verdețuri și legume pe marginea trotuarului. În era inteligenței artificiale când este aproape imposibil să distingi realitatea de ficțiune, Ministerul Afacerilor Interne vine cu precizări importante și aduce clarificări punctuale pentru clipul în discuție, susținând că deși este amuzant, imaginile nu sunt reale.

Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor”, anunță Ministerul Afacerilor interne Sursa citată vine cu sfaturi utile pentru recunoașterea dezinformării:

  • Verificați sursa înainte de a distribui.
  • Fiți atenți la detalii care nu par naturale.
  • Urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure.
  • Înainte să credeți, priviți cu atenție.
  • Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie.

Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem „fac rating” – dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei. Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima”, se mai arată în mesajul MAI.

FOTO MAI Facebook

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Mai mult de jumătate din angajatorii nemțeni s-au înregistrat în Reges Online
Articolul următor
Neamț. Accident pe E85 – 2 persoane rănite

Ultima ora

ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
ACTUALITATE

Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit...
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...

Categorii

ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
Stiri fierbinti

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul...
Infracțional Neamț

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor
ACTUALITATE

Neamț. Incendiu provocat de o acumulare de gaz

Un bărbat de aproximativ 37 de ani a suferit...
Stiri fierbinti

FOTO. Weekend plin pentru pompierii nemțeni. Peste 100 de intervenții în doar trei zile

În perioada 17–19 octombrie 2025, pompierii din cadrul ISU...
INFRACȚIONAL

Directorul CNCIR, Ioana Timofte trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat urmărirea...
ACTUALITATE

Neamț. Accident pe E85 – 2 persoane rănite

Doi tineri au fost răniți, în noaptea de duminică,...
ECONOMIE

Mai mult de jumătate din angajatorii nemțeni s-au înregistrat în Reges Online

Peste 50% din totalul angajatorilor activi din județul Neamț...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale