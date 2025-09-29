Previzibil: parte din acuzele din dosarul „Mafia lemnului” s-au prescris
Magistrații de la Tribunalul Neamț au inițiat proteste la o lună distanță față de celelalte instanțe

de Sofronia Gabi

Magistrații de la Tribunalul Neamț au inițiat proteste la o lună distanță față de celelalte instanțeAdunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Neamț a decis declanșarea protestului cu începere din data de 26 septembrie. Măsura vine la o lună distanță după ce celelalte instanțe, curți de apel, tribunale și judecătorii din toată țara au hotărât să judece doar cauzele care au caracter urgent, pentru celelalte stabilindu-se termen. „Adoptarea unei forme de protest sub forma amânării cauzelor, cu excepția cauzelor urgente, începând cu data de 26 septembrie 2025, urmând ca situația să fie reanalizată după soluționarea obiecției de neconstituționalitate care face obiectul dosarului nr. 4008 A/2025 aflat pe rolul Curții Constituționale a României”, s-a stabilit în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din 25 septembrie.

În anunțul postat pe site-ul Tribunalului Neamț se menționează că, cu cel puțin 24 de ore înainte începerea ședinței de judecată se va posta pe site, secțiunea Acasă, lista cauzelor care vor fi judecate în timpul protestului. „În funcție de soluția Curții Constituționale a României, se va convoca o nouă adunare generală pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia”, mai arată sursa citată. Acțiunile revendicative din instanțe au venit după anunțul guvernului de a aduce modificări în domeniul pensiilor de serviciu.

Toate celelalte instanțe din țară, cu excepția Tribunalului Neamț, a Tribunalului Brașov și a Tribunalului pentru minori și familie Brașov, au declanșat proteste în perioada 26 – 28 august. Primii care au dat tonul au fost judecătorii curților de apel. Instanțele nu judecă decât cauzele urgente, punctual prevăzute în Adunarea Generală a Judecătorilor (amănunte aici și aici). De la data de 1 septembrie, la acțiune s-au raliat și grefierii. În ședința din 24 septembrie CCR a amânat pentru data de 8 octombrie decizia privind constituționalitatea reformei referitoare la pensiile speciale ale magistraților (amănunte aici).

Tragedie la Timișești. Bărbat de 34 de ani găsit decedat într-un șanț

