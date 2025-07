Jocurile de carti se bucura de foarte multa popularitate atat printre persoanele care vor sa isi petreaca timpul alaturi de prieteni intr-un mod cat mai distractiv, cat si de catre cele care vor sa se bucure de adrenalina, alegand sa joace aceste jocuri in oferta cazinourilor online.

Macao si Blackjack sunt doua jocuri foarte cunoscute, insa destul de diferite. De aceea, multi jucatori se intreaba care este jocul mai avantajos, Macao sau Blackjack?

Ne-am intrebat si noi asta, asa ca in randurile urmatoare vei putea descoperi o analiza foarte detaliata care iti va raspunde la aceasta intrebare. Iata care sunt informatiile pe care trebuie sa le ai in vedere:

Blackjack

Blackjack-ul este un joc pe care il intalnesti, cel mai probabil, in majoritatea cazinourilor din Romania.

De asemenea, poti citi articole utile despre cazinourile online deoarece vei descoperi printre ele si ghiduri pentru Blackjack, asa ca exista foarte multe informatii care iti pot fi de ajutor atunci cand iti propui sa descoperi acest joc.

Scopul jocului este simplu: jucatorul trebuie sa obtina o mana cat mai apropiata de 21, insa nu trebuie ca aceasta valoare sa fie depasita.

Jucatorul joaca impotriva dealerului, iar regulile sunt foarte simple.

Cartile au diferite valori, in functie de cartea trasa: de la 2 la 10 au valoarea de pe carte, J, Q si K valoreaza 10 puncte, in timp ce asul poate valora 1 punct sau 11, in functie de restul cartilor din mana.

In ceea ce priveste dealerul, acesta trebuie sa traga carti pana atinge valoarea minima de 17.

Sunt o multime de strategii pentru Blackjack si totodata este un joc care nu implica doar noroc, ci si foarte multa analiza.

Vazand cat de multe mese live de Blackjack exista in cazinourile online, nu mai incape indoiala in legatura cu faptul ca este un joc care se bucura de foarte mult succes.

Macao

Jocul de carti Macao se face remarcat inca de la bun inceput cu un avantaj imposibil de contestat: simplitatea. Cel putin in comparatie cu Blackjack-ul, Macao este de departe mult mai simplu, insa exista si in cazul acestui joc reguli, dar si strategii pe care jucatorii trebuie sa le aiba in vedere.

De asemenea, trebuie sa subliniem faptul ca exista mai multe variante de Macao.

Cea mai cunoscuta versiune a jocului este aceea in care fiecare jucator primeste cate 5 carti, iar jocul poate fi jucat de minim 2 si de maxim 6 persoane.

Cartile au diferite functii, precum:

Cartile 2 – 3 sunt carti de pedepse si obliga jucatorul urmator sa traga carti

Cartea 4 obliga urmatorul jucator sa stea pe tusa o tura, insa acesta poate da mai departe pedeapsa daca are, la randul sau, o carte de 4 in mana

Asul poate schimba semnul si culoarea cartii de jos

Jokerii sunt, de asemenea, carti de pedeapsa si, la fel precum asii, pot fi pusi peste orice carte, indiferent de semn sau culoare

Regulile jocului difera de la o versiune la alta. Fiind un joc atat de popular, de-a lungul timpului au aparut o multime de reguli diferite.

Asa se face ca daca vei intreba 10 persoane care sunt regulile jocului Macao, o buna parte dintre acestea vor prezenta o proprie varianta a jocului, cel mai adesea departe de versiunea originala.

In ceea ce priveste strategiile pe care le poti folosi in acest joc, se recomanda sa pastrezi la urma carti precum asul, jokerul sau chiar cartile de pedeapsa, deoarece de acestea iti va fi mai usor sa scapi, iar astfel sansele de a obtine victoria cresc in mod considerabil.

Jucatorul care scapa primul de toate cartile a castigat jocul, dar jocul continua pana la ultimul jucator, cel care va fi adevaratul pierzator.

Care este jocul mai avantajos?

Este greu de precizat care este jocul mai avantajos dintre Macao si Blackjack, iar asta deoarece alegerea este una cat se poate de subiectiva.

De exemplu, jocul de Blackjack poate fi mai captivant, deoarece poate fi gasit la majoritatea cazinourilor online, asa ca exista posibilitatea de a juca pe o miza atractiva. Sunt mai multe strategii pe care le poti folosi la acest joc si totodata poate fi interesant faptul ca exista un dealer impotriva caruia joci.

In ceea ce priveste jocul de Macao, acesta poate fi mai avantajos datorita regulilor mult mai simple.

Macao poate fi chiar si mai distractiv, iar asta deoarece mai multi jucatori joaca intre ei. De altfel, astfel poate fi descris jocul de Macao: un joc de carti distractiv, ideal pentru o seara petrecuta intre prieteni.

