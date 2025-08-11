Râul Bistrița, al cărui curs nu este amenajat decât pe anumite porțiuni, a produs, în urma precipitațiilor abundente din zilele de 27 și 28 iulie, o mulțime de probleme, de la inundații, la colmatarea unor drumuri și distrugerea unor gospodării în județele Suceava și Neamț. Singurul lucru pozitiv din tot acest dezastru a fost mobilizarea generală, apropierea umană care a răzbătut dincolo de miile de misiuni executate de militari, angajați ai unor instituții și voluntari.

“Inundațiile din ultimele săptămâni au pus la grea încercare atât comunitățile locale, cât și autoritățile, dar au scos în evidență o mobilizare exemplară. Instituții publice, salvatori și voluntari au acționat neîntrerupt, într-un efort comun, coordonat și solidar, pentru salvarea de vieți, protejarea infrastructurii și sprijinirea populației afectate. Pompieri militari veniți din toate colțurile țării, piloți, polițiști, jandarmi, salvamontiști, personal medical, operatori economici și cetățeni simpli au lucrat împreună, zi și noapte, în condiții dificile, pentru a limita efectele dezastrului și a reda un climat de siguranță și normalitate.

În contextul avertizărilor meteorologice de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru mai multe localități, la data de 27 iulie 2025 au fost luate măsuri de avertizare a populației prin transmiterea a opt mesaje RO-ALERT în județul Suceava și trei mesaje în județul Neamț”, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat de presă emis duminică, 10 august 2025.

Broșteni, Suceava: 1.131 de intervenții, 200 de oameni salvați, 300 de pompieri din 17 inspectorate

“Ca urmare a fenomenelor periculoase, au fost salvate peste 200 de persoane, dintre care aproximativ 120 pe cale aeriană, în data de 28 iulie, în urma inundațiilor produse în Broșteni, reprezentând cea mai mare operațiune de salvare în urma inundațiilor, realizată prin utilizarea simultană a cinci elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MAI.

În județul Suceava, de la prima manifestare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase și până în prezent, misiunile autorităților publice au fost asigurate zilnic de aproximativ 300 de pompieri militari, provenind din toate colțurile țării, și de un număr semnificativ de specialiști din diverse domenii. Alături de salvatori, s-au implicat activ, zilnic, zeci de polițiști, jandarmi, salvamontiști, lucrători ai Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA), Direcției Silvice, Direcției Naționale de Drumuri (SDN), Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), dar și alte autorități și instituții publice

Pompierii militari au înregistrat 1.131 de intervenții între 27 iulie și 10 august, iar acest număr reflectă doar o parte din complexitatea misiunilor desfășurate. Acestea s-au concentrat pe salvarea persoanelor, evacuarea celor din zonele de risc, protecția infrastructurii critice și furnizarea de asistență imediată comunităților afectate.

Pe lângă efortul instituțiilor, mii de voluntari din întreaga țară, precum și operatori economici din diverse sectoare, au venit în sprijinul autorităților. Voluntari din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, organizații non-guvernamentale, dar și simpli cetățeni au oferit sprijin cu bunuri materiale, apă, hrană și utilaje necesare în misiunile de intervenție. De asemenea, operatorii economici din toată țara s-au implicat activ, furnizând resurse logistice, echipamente și personal, contribuind astfel la sprijinirea acțiunilor de salvare și refacere a infrastructurii”, se arată în comunicatul citat.

În perioada 4-8 august, 10 comisii mixte, formate din reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale au desfășurat activități de evaluare a pagubelor, concentrate pe estimarea impactului asupra locuințelor, dar și asupra altor infrastructuri. Nouă dintre aceste comisii au acționat în Broșteni, zona cea mai afectată, iar misiunea de evaluare va continua în săptămânile următoare, cu accent pe infrastructura publică și alte efecte ale inundațiilor.

“Astăzi, salvatorii continuă să fie prezenți în teren. Peste 300 de pompieri militari din 17 inspectorate județene, împreună cu Unitatea Specială pentru Intervenții în Situații de Urgență (USISU), sunt încă activi în zona Broșteni, continuând acțiunile de curățare a nămolului și a resturilor aduse de ape, precum și evaluarea daunei în zonele afectate.

Aceste acțiuni sunt doar o parte din misiunea autorităților publice sucevene de a sprijini reconstrucția unei comunități afectate de dezastre. În fiecare zi, echipele de intervenție lucrează pentru a restabili ordinea, a înlătura efectele dezastrului și a asigura sprijin pentru familiile rămase fără adăpost sau fără resurse. Viziunea noastră rămâne aceea de a oferi nu doar ajutor imediat, ci și un suport continuu pentru refacerea unui climat de normalitate și speranță.

Misiunile forțelor de intervenție din județele Suceava continuă, în sistem integrat, până la revenirea stării de normalitate în comunitățile afectate. Efortul este unul de echipă, iar preocuparea una constantă, astfel încât populația să depășească cu bine acest moment dificil”, precizează sursa citată.

Neamț: 280 de sinistrați, 245 de gospodării distruse

În județul Neamț, numai în primele cinci zile, în perioada 27-31 iulie, au fost executate 370 de misiuni pentru înlăturarea efectelor negative produse în comunele Borca și Farcașa.

“Imediat după manifestarea fenomenelor meteorologice, forțe si mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț Neamț (inclusiv Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului) au fost alocate în comunele Borca și Farcașa. În acest sens, s-a pus accent pe evacuarea cetățenilor și animalelor din gospodăriile afectate de inundații.

Grupa operativă de la nivelul ISU Neamț a fost activată în perioada 27.07-01.08.2025.

Având în vedere amploarea pagubelor produse de inundații, au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la toate subunitățile ISU Neamț (inclusiv Detașamentele Piatra-Neamț și Roman).

Mai mult de atât, în perioada 30.07-01.08.2025, în sprijinul forțelor de la nivelul județului Neamț, IGSU a dispus suplimentarea echipajelor operative cu 41 de pompieri de la ISU Bacău, ISU București-Ilfov și USISU (Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență) pentru a derula misiuni pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice periculoase care au afectat gospodăriile cetățenilor din localitățile Farcașa și Borca.

De menționat este faptul că, pentru înlăturarea efectelor negative produse de manifestarea fenomenelor meteorologice au acționat și forțe și mijloace de intervenție de la serviciile voluntare pentru situații de urgență, Inspectoratul Judeţean de Poliție, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Secția Drumuri Naționale, Delgaz Grid, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Ocolul Silvic și operatori economici”, precizează comunicatul IGSU.

Aproximativ 890 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri și de jandarmi din comunele Borca, Farcașa și Poiana Teiului, în același timp misiunile concentrându-se pe evacuarea apei, îndepărtarea aluviunilor, precum și distribuirea de apă și alimente.

Drumul DN 15 B, care face legătura între județul Neamț și județul Suceava a fost afectat de inundații, fiind blocat de aluviuni. Acesta a fost redat circulației cu eforturi susținute de mijloace de intervenție aparținând SDN, ISU, IPJ și SVSU.

“245 de case și gospodării din comunele Borca și Farcașa au fost afectate de inundații.

În comuna Poiana Teiului, în Lacul Izvorul Muntelui au ajuns materiale lemnoase si deșeuri ca urmare a viiturii de pe râul Bistrița. Din acest motiv, din data de 01.08.2025, începând cu ora 21:00, la nivelul comunei Poiana Teiului a fost declarată stare de alertă pentru o perioadă de 30 de zile.

În același context (materiale lemnoase si deșeuri adunate pe malul râului Bistrița) începând cu data de 04.08.2025, începând cu ora 21:00, a fost instituită starea de alertă și în comuna Borca, tot pentru o perioadă de 30 de zile.

Forțele implicate în gestionarea situației de urgență au provenit de la Instituția Prefectului – Județul Neamț (10 persoane cu 4 mijloace), IGSU (374 cadre cu 71 de mijloace) IPJ (32 cadre cu 16 mijloace), IJJ (18 cadre cu 4 mijloace), SDN (32 de persoane cu 23 de utilaje), Delgaz Grid (12 persoane cu 4 mijloace), SVSU (613 persoane cu 101 mijloace), CLSU (104 persoane) SGA (130 persoane cu 44 mijloace), Ocolul Silvic (35 persoane cu 4 mijloace).

Și în luna august, misiunile pompierilor nemțeni au continuat pentru înlăturarea efectelor produse de inundații în aceste comune. În această perioadă, s-a pus accent pe salubrizarea fântânilor, activitate desfășurată în cooperare cu Direcția de Sănătate Publică.

Suntem alături de fiecare persoană afectată, cu empatie, solidaritate și profesionalism. Totodată, mulțumim tuturor celor care s-au implicat în aceste misiuni, de la autoritățile locale, la instituțiile centrale, operatorii economici și voluntarii din întreaga țară. Împreună, continuăm să reconstruim nu doar infrastructura, ci și încrederea că putem depăși orice provocare”, conchide IGSU.

Angela Croitoru

Imagini: IGSU