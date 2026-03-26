Luptă contracronometru la SJU Bacău: bebeluș de 5 luni, salvat după un accident devastator. Mama a murit încercând să-l protejeze

de Popa Denisa

Scene dramatice și o mobilizare medicală fără precedent la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde un bebeluș de doar 5 luni, grav rănit într-un accident rutier urmat de incendiu, a fost ținut în viață până la transferul de urgență către București. SJU Bacău a fost singura unitate din Moldova care a putut prelua cazul.

Copilul a fost adus inițial la UPU Roman, după accidentul produs într-o comună din județul Neamț, tragedie în care și-au pierdut viața șoferul și mama micuțului. Femeia ar fi murit încercând să-l protejeze din calea flăcărilor.

În lipsa unei posibilități imediate de transfer la Iași, medicii din Bacău au intervenit rapid și complex. Bebelușul a ajuns în stare critică, cu politraumatisme severe, arsuri de gradele II, III și IV pe suprafețe extinse și traumatisme cranio-cerebrale cu contuzii hemoragice.

Echipa medicală a acționat contracronometru: intubare, ventilație mecanică, sedare, stabilizare hemodinamică, tratamentul arsurilor și intervenții chirurgicale de urgență. Medicii ATI și de chirurgie pediatrică au reușit să stabilizeze copilul, făcând posibil transferul.

La ora 09:20, micuțul a fost preluat de un echipaj aerian și transportat, în stare stabilizată, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București.

„Au fost ore în care fiecare secundă a contat. Am făcut tot ce era omenește posibil pentru ca acest copil să aibă o șansă”, a declarat managerul SJU Bacău, Ion-Marius Savin.

Cazul scoate la iveală presiunea uriașă pe sistemul medical din regiune, dar și capacitatea unor echipe de a face diferența în situații-limită, când viața atârnă de un fir de ață.

Luptă contracronometru la SJU Bacău: bebeluș de 5 luni, salvat după un accident devastator. Mama a murit încercând să-l protejeze Luptă contracronometru la SJU Bacău: bebeluș de 5 luni, salvat după un accident devastator. Mama a murit încercând să-l protejeze Luptă contracronometru la SJU Bacău: bebeluș de 5 luni, salvat după un accident devastator. Mama a murit încercând să-l protejeze

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
