Lumea loteriei românești – expoziție la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț găzduiește expoziția intitulată generic „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, organizată de Complexul Muzeal Național Neamț și Muzeul Național de Istorie României. Vernisajul are loc pe 19 februarie, de la ora 13:00, iar manifestarea este la dispoziția publicului vizitator până la data de 10 mai.

Istoria loteriei a fost strâns legată de istoria acțiunilor de caritate timp de un veac, de la mijlocul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului XX. Una dintre primele loterii caritabile organizate a fost patronată de către doamna Elena Cuza pentru construirea Azilului Elena Doamna pentru copii găsiți, în anul 1863. Doi ani mai târziu, se organiza o nouă loterie pentru ajutorarea Azilului, două bilete de la această loterie s-au păstrat, fiind parte a expoziției de la Piatra Neamț. Regina Elisabeta și apoi Regina Maria au patronat asociații caritabile care construiau spitale, școli, orfelinate, azile și sanatorii. Fondurile erau adunate cu ajutorul unor loterii, iar câteva dintre biletele de la aceste loterii au fost descoperite și păstrate în Colecția Daniel-Cosmin Obreja.

„În premieră, la Piatra Neamț, vor fi expuse primele lozuri în plic cu câștiguri imediate, lozuri ale Loteriei Sfatului Negustoresc din anul 1921, unul dintre acestea fiind câștigător”, anunță Complexul Muzeal Național Neamț.

Pe lângă ajutorarea bolnavilor, văduvelor, veteranilor de război, sinistraților, au fost asociații și fundații caritabile care au organizat sute de loterii pentru: organizarea de expoziții ale industriei casnice, construcția de edificii publice, sprijinirea artiștilor, loterii profesionale (militari, avocați, actori, funcționari, jurnaliști, studenți), ce ajutau bolnavii, șomerii, urmașii acestora. O secțiune aparte a expoziției va fi dedicată edificiilor din întreaga țară care au fost construite cu ajutorul loteriilor.

Înființarea Loteriei de Stat (1906) la propunerea medicului Thoma Ionescu, întemeietorul Școlii românești de chirurgie, a avut drept scop ajutorarea spitalelor și îmbunătățirea situației sanitare a țării, 80 % din profitul loteriei fiind destinat construcției și finanțării de spitale. Cea de-a doua Loterie de Stat (1932-1947), înființată la inițiativa medicului Ioan Cantacuzino, a finanțat lupta cu tuberculoza, flagelul perioadei interbelice.

În primele decenii ale secolului XX prin intermediul loteriei, s-a încercat educarea economică a populației, așa cum și astăzi o facem prin intermediul expoziției noastre, pentru a evita adicția față de jocurile de noroc în rândul tinerei generații și a dezvolta gustul pentru istorie și pentru înțelegerea epocilor trecute.

Loteria în comunism este reprezentată nu doar prin bilete la loterie, ci și prin oglinzi de buzunar cu reclama Loto-Prono și mascota Loto-Prono Iliuță.

„Expoziția ce se va deschide la Complexul Muzeal Național Neamț cuprinde bilete de loterie din perioada 1837 – 1989, din Colecția Daniel-Cosmin Obreja și a fost realizată în cadrul proiectul „Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989)”, cofinanțat de către Administrația Fondului Cultural Național. Vă așteptăm să o vizitați și să descoperiți cum arătau biletele de loterie la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, ce biserici au fost renovate cu ajutorul unor loterii de caritate și cum au fost implicate personalități precum Nicolae Iorga în patronarea unor asociații care organizau loterii caritabile”, mai arată sursa citată. Curatorii expoziției sunt dr. Cristina Păiușan și Daniel-Cosmin Obreja.