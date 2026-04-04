Lucrătorii MAI nu au liber de sărbători

În perioada 4 – 5 aprilie, când este sărbătorit atât Paştele catolic cât și Duminica Floriilor, peste 160 de poliţişti se vor afla în stradă zilnic, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi pentru prevenirea producerii oricăror evenimente negative. „Prioritatea noastră principală este reprezentată de prevenirea şi descurajarea oricăror evenimente care ar putea afecta liniştea cetăţenilor şi de a interveni rapid atunci când suntem sesizaţi cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele drumuri județene şi naţionale pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea traficului pe căile de acces din zona lăcașurilor de cult”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Vor fi verificări și în trafic, iar polițiștii rutieri vor efectua controale pentru reducerea evenimentelor nedorite. Pe durata acțiunii, vor fi utilizate mijloacele tehnice din dotare, respectiv aparatele etilotest și drugtest.

Și jandarmii vor fi prezenți în mijlocul comunității, la manifestările religioase și cultural-artistice prilejuite de aceste sărbători. O atenție deosebită este acordată zonelor montane, jandarmii fiind pregătiți să acorde sprijin și îndrumare turiștilor. Forțele de ordine și siguranță publică vor fi și la meciul de fotbal din Liga a III-a dintre echipele Ceahlăul și CSM Gloria Bistrița. „Recomandăm participanților la aceste manifestări publice să respecte măsurile dispuse de organizatori și de forțele de ordine, să adopte un comportament civilizat, să evite conflictele de orice fel, iar, dacă observă persoane cu comportament antisocial, să se adreseze forțelor de ordine. Tuturor celor care poartă nume de flori le adresăm un sincer „La mulți ani!””, este mesajul jandarmeriei Neamț. Și pompierii nemțeni sunt la datorie 24 de ore din 24.