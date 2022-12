Corectură digitalizată la examenele naționale anunță Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. O platformă pentru transmiterea lucrărilor scanate, barem digital, notare automată, aceștia sunt parametrii sub care ar trebui să se desfășoare corecturile lucrărilor de la evaluare națională și bacalaureat din anul 2023.

Cel puțin așa a declarat recent Sorin Ion la o conferință organizată de Educație Privată. Până atunci, ministerul ar urma să se preocupe de achiziționarea scanerelor necesare în fiecare din cele aproximativ 12.000 săli de examen din țară și a platformei, plus formarea profesorilor evaluatori. „Achiziția de scanere este deja în derulare, anunțul este pe site-ul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Pentru platformă, definitivăm în caietul de sarcini zilele acestea. Intenționăm să achiziționăm platforma. De asta, am și zis că sunt 90% sigur. Evident, este un procent, am estimat și eu, pentru că vom depinde de realizarea acestei platforme. Profesorii vor fi formați. Probabil undeva în luna mai. Acum vor fi făcute cumva în cascadă, formăm oameni la nivel de județ, pentru că vorbim de foarte mult personal implicat aici. Pentru evaluarea aceasta, am constatat anul trecut că ai nevoie de competențe foarte înalte digitale, competențe de bază pe care oamenii noștri le au deja. Un profesor va primit tot 100 de lucrări, în medie. Fiecare lucrare va fi corectată de doi profesori. În principiu, regulile rămân aceleași, doar că nu mai transportăm lucrările dintr-un județ într-altul, noaptea, cu mașinile, cu riscurile de rigoare. Evităm atâtea formalități: de numărat lucrările, predarea la centrul județean din județul de origine, la centrul de evaluare din județul evaluator, la fiecare profesor când se distribuie. Ei bine, la programul pilot, lucrurile acestea s-au simplificat foarte mult. Ceea ce este important de înțeles este că, pentru elevi, nu se schimbă absolut nimic. Când am derulat proiectul pilot, am cules și feedback de la cadrele didactice. A fost mult peste așteptările noastre feedbackul pozitiv, peste 95% dintre profesori au spus că preferă acest mod de evaluare”, a precizat secretarul de stat Sorin Ion pentru edupedu.ro.

Selecția profesorilor evaluatori se va face aleatoriu, inclusiv când apare diferența de un punct, a mai explicat Sorin Ion. „Nu discutăm aici despre o lucrare pe care profesorul o vede scanată și își notează ceva pe o hârtie. Împreună cu lucrarea, există și baremul digital, care face singur calculele, calculează nota, calculează automat eventualele diferențe de notare dintre doi profesori. Știți bine că, la evaluarea națională, la diferență de un punct, lucrarea trebuie evaluată de alți doi profesori. Ei bine, platforma identifică lucrurile automat și le repartizează altor doi profesori. O lucrare dată la Iași poate fi corectată de un profesor de la Constanța și unul de la Timișoara, pentru că ei vor fi înrolați într-o bază de date, iar lucrarea se duce în mod aleator”, potrivit aceleiași surse.

Programul pilot la care face referire oficialul Ministerului Educației s-a aplicat anul acesta pentru elevii care au susținut evaluarea națională în Dâmbovița și pentru examenul de bacalaureat susținut de elevii din Călărași. Lucrările scrise ale elevilor au fost scanate.

C.I.