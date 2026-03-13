ACTUALITATEBACĂUIAȘI

Lucrările au depășit 40% pe autostrada A7 Bacău – Pașcani

de Popa Denisa

Lucrările au depășit 40% pe autostrada A7 Bacău - PașcaniLucrările la autostrada A7 pe sectorul Bacău – Pașcani avansează într-un ritm susținut, cu o mobilizare mare de oameni și utilaje pe șantierul dintre Trifești și Pașcani. Peste 600 de muncitori și aproximativ 400 de autobasculante și utilaje sunt implicați în această perioadă în principalele lucrări specifice etapei actuale de execuție.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, constructorul lucrează la așternerea stratului de formă, la realizarea fundațiilor din balast și la execuția structurilor de pe traseul autostrăzii. În paralel, în zona nodului rutier de tip turbion de la Pașcani se amenajează depozitul de materiale necesar continuării lucrărilor.

Pe cele două loturi aflate în execuție, progresul lucrărilor a depășit deja pragul de 40%. Lotul 2, care leagă Trifești de Gherăești pe o distanță de 18,99 kilometri, a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 40%. Lotul 3, între Mircești și Pașcani, cu o lungime de 28,09 kilometri, a depășit ușor acest nivel, ajungând la circa 42%.

Contractul pentru realizarea celor două tronsoane a fost semnat în data de 15 februarie 2023, iar durata de execuție este de 30 de luni. Lucrările sunt realizate de asocierea de firme Spedition UMB, SA&PE Construct și Tehnostrade, iar finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene.

Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure o legătură rapidă între Moldova și restul rețelei de autostrăzi din țară.

Video: DRDP Iasi Oficial

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

ACTUALITATE

ACTUALITATE

Infracțional Iași

SPORT

INFRACȚIONAL

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale