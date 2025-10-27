Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Video-foto. Locuințe distruse de flăcări în prag de iarnă

de Sofronia Gabi

Trei gospodării au fost distruse de flăcări în incendii care au avut loc pe 26 octombrie, în localitățile Nemțișor, Piatra Neamț și Podoleni.

Primul dintre evenimentele nedorite a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 10:00. La sosirea pompierilor la locuința din localitatea Neamțișor ardeau generalizat două anexe gospodărești alipite, existând posibilitatea propagării la întreaga gospodărie. Până la final, au ars anexele gospodărești, în suprafață de aproximativ 110 mp, bucătăria de vară și magazia, precum și bunurile din interior, unelte agricole, 2 mc de cherestea, 2 tone de cereale și alte obiecte de uz gospodăresc.Video-foto. Locuințe distruse de flăcări în prag de iarnă

Proprietara, care a suferit un atac de panică, a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, însă a refuzat transportul la spital. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost aparat de gătit lăsat nesupravegheat”, anunță ISU Neamț.

Cel de-al doilea incendiu, care a avut loc la o casă cu parter și etaj din cartierul Ciritei, pe strada Tineretului din Piatra Neamț, a fost anunțat în aceeași zi, în jurul orei 21:13. La sosirea pompierilor, doi adulți și cinci minori ieșiseră din locuință și nu au necesitat îngrijiri medicale. Incendiul se manifesta generalizat la acoperiș și într-o cameră de la nivelul mansardei, existând posibilitatea propagării la întreaga locuință. „Forțele de intervenție au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars: acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 260 mp, tavanele din rigips de la nivelul mansardei, articole textile, un geam din termopan și s-au deteriorat obiecte de mobilier din interiorul mansardei”, mai arată sursa citată.Video-foto. Locuințe distruse de flăcări în prag de iarnă

În acest caz, incendiul a fost cauzat, cel mai probabil, de coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile, la fel ca și în cazul unui incendiu care a afectat o gospodărie din localitatea Negritești, comuna Podoleni. Focul a distrus acoperișul casei pe o suprafață de 130 mp, iar din fericire nu s-a soldat cu victime.

Când se achită pensiile în luna lui Brumar

