Daca te-ai obisnuit sa te joci cu prietenii sau sa participi la turnee live, iti va fi destul de greu sa te adaptezi pokerului online. De asemenea, ritmul rapid al Texas Hold-em-ului practicat online il va face pe jucatorul care s-a obisnuit cu acest mediu sa-i fie aproape imposibil sa se simta confortabil la o competitie live. Asadar, pentru cei proaspat initiati in arta Texas Hold’em-ului apare intrebarea: poker live sau poker online?

Dilema este una serioasa si depinde, in mare masura, de personalitatea jucatorului. Un mare impatimit de poker se poate adapta oricarei situatii, asa cum i se cere si la masa de joc (offline sau online).

Cel mai important turneu tocmai ce s-a incheiat

Main Event-ul de la World Series of Poker, incheiat pe 16 iulie, a adus la start 8,569 de participanti la “Rio Hotel and Casino” din Las Vegas, Nevada, Statele Unite ale Americii. A fost cea de-a 50-a editie de turnee WSOP, iar castigatorul Main Event-ului, neamtul de origine iraniana Hossein Ensan, a plecat acasa cu un premiu de 10 milioane de dolari. Ce-i drept, tinand cont de taxele din Germania, jucatorul de 55 de ani s-a ales, de fapt, cu putin peste 5 milioane de dolari. Pana la prima sa bratara WSOP, Ensan mai intrase in bani o singura data la turneele World Series of Poker.

De la masa finala, italianul Dario Sammartino avea cele mai mari castiguri la evenimente WSOP, de aproximativ 3,5 milioane de dolari. Dovada ca, desi Texas Hold’em-ul a luat nastere in SUA, europenii au prins destul de repede si au devenit foarte competitivi. In ultimii noua, s-au clasat patru europeni, patru americani si un jucator din Canada.

Timp de aproape doua luni de zile, 28 mai – 16 iulie, au fost 90 de evenimente la care s-au acordat bratari WSOP. Este, fara indoiala, perioada anului pe care toti jucatorii de poker o asteapta cu nerabdare. Iar in 2019 s-a batut un nou record. La evenimentul cu intrare de 500 de dolari, “Big 50 No Limit Homd’em”, s-au inscris 28,371 de participanti, cel mai mare numar de competitori din istorie la vreun turneu live de poker.

Turneele online continua

Chit ca experienta la astfel de turnee live poate fi una unica, de neuitat, exista un avantaj pe care pokerul online il va avea mereu – turneele sunt disponibile mereu, la intervale de timp scurte, regulate. In plus, poti participa la mai multe competitii simultan, ceea ce live este imposibil.

Daca doresti sa observi diferenta, poti incerca Texas Hold’em 888 si vei beneficia de o platforma prietenoasa, care-ti pune la dispozitie competitii pentru toate buzunarele. In plus, te vei putea bucura de jocul de poker relaxandu-te pe canapea sau in pat. Culmea este ca ambele variante de turnee, live si online, pot dura ore intregi, dar folosindu-te de conexiunea la internet, stresul fizic este semnificativ redus. Asta pentru ca poti oricand sa te muti dintr-un loc in altul, chiar si-n timpul mainii.

Aditional, poti oricand sa te retragi chiar si cu cateva minute inainte sa inceapa turneul. Ai o multime de avantaje daca alegi sa te joci poker online.

Cele mai multe platforme sunt dornice sa contribuie si ele la “bankroll-ul” tau initial. Ai bonusuri de bun venit, dar si alte promotii pe parcurs. Daca esti incepator, iti poti face initierea pe jetoane virtuale, astfel evitand riscul pierderii banilor din cauza lipsei de experienta.

Poker live sau online?

Este o intrebare dificila, una care, sincer, n-ar trebui sa genereze un raspuns exclusivist. E ca si cum te-ar intreba cineva daca preferi Nutella sau dulceata pe clatitele tale. Sigur, vor exista persoane care vor consuma una sau cealalta, insa majoritatea le vor prefera pe ambele, selectandu-le dupa pofta si dorinta. Asa e si cu pokerul. Fiecare modalitate de a juca vine cu avantajele si dezavantajele ei. Sa fii la o masa live este o experienta fantastica, iar ambientul te determina, mai mereu, sa-ti maresti nivelul jocului. Pokerul online te ajuta cu mobilitatea, iar pentru cei mai timizi, este absolut ideal. Faptul ca nu trebuie sa-ti privesti adversaul in ochi iti confera un avantaj daca ai un tic ce te-ar putea da de gol.