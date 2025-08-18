Unele dintre cele mai controversate măsuri luate de guvernul Bolojan au fost în educație. Printre ele se numără și cea care stipulează că școlile care nu au îndeajunși elevi își pierd personalitatea juridică și vor deveni structuri arondate altor școli. La nivel național, Ministerul Educației anunțat de săptămâna trecuta că peste 500 de unități școlare „cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unităţi cu personalitate juridică existente) devin structuri şcolare arondate altor unităţi”.

Situația în județul Neamț a fost prezentată de inspectorul școlar general, Ionuț Ciocoiu în cadrul emisiunii „Cafeaua de dimineață” de la mesagerulneamt.ro.

Lista completă a școlilor care își pierd personalitatea juridică:

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț – trece la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț;

– trece la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț; Școala Postliceal Sanitară Piatra Neamț – trece la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț;

– trece la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț; Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Neamț – trece la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”;

– trece la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”; Școala Gimnazială Calistrat Hogaș Roman – trece la Colegiul Tehnic „Petru Poni”;

– trece la Colegiul Tehnic „Petru Poni”; Școala de Artă Sergiu Clibidache va fuziona cu Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman.

Reorganizare în privința unităților școlare în interiorul comunelor vor avea loc la:

Răucești;

Borlești;

Horia;

Tămășeni.

Z.C.