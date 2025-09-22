Lista medicamentelor care afectează capacitatea de a conduce. Nurofen, Extraveral și Paracetamolul în combinații pot aduce dosar penal șoferilor

Ministerul Sănătății, în colaborare cu Agenția Națională a Medicamentului, a publicat în premieră, în vara acestui an, lista oficială a medicamentelor – eliberate cu sau fără rețetă – care conțin substanțe psihoactive, pot afecta reflexele, deci capacitatea de a conduce.

În același timp, în Parlament se discută înăsprirea radicală a legii, care ar putea duce la dosare penale chiar și pentru șoferii aflați sub tratament medical legal.

Pe lista publicată oficial pe site-ul Ministerului Sănătății (lista integrală o puteți accesa aici) se regăsesc unele medicamente sau combinații de medicamente pe care mulți șoferi le consumă fără să știe că acestea pot afecta capacitatea de a conduce.

Lista conține 261 de medicamente pe care nu este indicat ca șoferii să le consume atunci când urcă la volan și nici cu o anumită perioadă înainte. Un aspect de care conducătorii auto ar trebui să țină cont, atunci când consumă medicamente aflate pe această listă, este timpul necesar pentru eliminarea unui medicament din organism. Acesta variază semnificativ în funcție de mai mulți factori individuali și caracteristicile specifice ale medicamentului. Procesul de eliminare poate dura între câteva ore și mai multe zile, în funcție de tipul substanței active, doza administrată, dar și de metabolismul persoanei – modul în care ficatul și rinichii săi procesează aceste substanțe.

Din păcate, puțini șoferi stau să citească prospectul, iar dacă o fac nu înțeleg în totalitate care sunt efectele principale și secundare pe care un medicament consumat le poate avea asupra propriului organism.

Codeina, Nurofenul, Paracetamolul în anumite combinații

Codeina (Codeinum) ca atare sau în diferite combinații, un medicament destul de larg folosit, un analgezic opioid folosit pentru ameliorarea durerii sau ca antitusiv, are efecte asupra sistemului nervos central. Ca atare poate afecta capacitatea de a conduce și se află pe această listă. Șoferii trebuie să știe că nu este indicat să o consume dacă au de gând să se urce la volan. În plus este un analgezic care poate crea dependență, tocmai datorită conținutului său de opiu. Codeina se elimină în mod normal într-un interval de 48 de ore.

În prospect apare și secțiunea “ Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor : Datorită sedării și scăderii reactivității reflexe, codeina afectează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje”.

Fasconalul, care conține aspirină, paracetamol, codeină și cafeină, este și el pe lista medicamentelor care pot afecta concentrarea la volan și nu trebuie consumat de către șoferi. Aspaco este o altă combinație de aspirină, paracetamol și codeină care nu poate fi luat de către șoferi.

Combinațiile de Ibuprofen și codeină precum banalul de acum Nurofen, au efecte secundare asupra capacității de a conduce. În doza recomandată disponibilă fără prescripție medicală, Ibuprofenul este utilizat pentru calmarea unei game foarte largi de dureri și/sau inflamației precum: durere de cap, migrenă, durere musculară, menstruală, de spate, de dinți, dureri asociate cu afecțiuni musculo-scheletice (de ex. întinderi și luxații, traumatisme sportive ușoare), febră, simptome de răceală și gripă, durere sinusală. Însă, în combinație cu codeina poate afecta reacțiile celui care consumă acest medicament.

Paracetamolul și aspirina în combinații cu alte medicamente cum ar fi cafeina și codeina pot reduce reacțiile și reflexele șoferilor și de aceea nu este recomandat să le consumați dacă nu urmează să vă odihniți și dacă vă propuneți ca în următoarele 48 de ore să conduceți.

În concluzie, chiar dacă un medicament este legal și obținut sau administrat cu respectarea prevederilor legale, consumul acestuia poate implica riscuri asupra capacității de a conduce un vehicul și, în plus, în cazul unui control al polițiștilor, poate însemna rămânerea fără permisul de conducere.

Lista NU cuprinde substanțe a căror utilizare este interzisă (droguri).

Recomandarea Ministerului Sănătății este de a evita conducerea vehiculelor după administrarea acestor substanțe și de a urma întocmai indicația medicului curant.

Angela Croitoru