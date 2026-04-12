Liniștea sărbătorilor pascale, asigurată de lucrătorii MAI

Polițiștii, pompierii și jandarmii nu au liber în perioada sărbătorilor pascale și vor fi în rândul comunității pentru liniștea și siguranța cetățenilor. „Sărbătorile ne vorbesc despre comunitate și despre grija pe care o purtăm aproapelui nostru, astfel că ne dorim ca la finalul acestei perioade, să venim în fața dumneavoastră cu exemple pozitive și cu cât mai puține situații de risc. Astfel, pe toată perioada sărbătorilor, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț au fost suplimentate forţele, polițiștii fiind angrenați, zilnic, în acțiuni menite să crească gradul de siguranță a cetățeanului, pentru prevenirea și descurajarea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea și pentru intervenții prompte în cazul unor sesizări”, anunță IPJ Neamț.

Polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigare a criminalității economice și din alte structuri vor fi prezenți în locurile aglomerate, în zonele turistice, în zona lăcașurilor de cult, în locurile unde se desfășoară manifestări publice, iar cei care merg la drum trebuie să știe că polițiștii rutieri vor fi în trafic. „În punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, va fi asigurată prezența activă a polițiștilor rutieri, pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal și pentru restricționarea ori devierea circulației, dacă situația o va impune. Recomandăm șoferilor să conducă prudent și să se intereseze din timp cu privire la condițiile meteorologice și de drum, iar în caz de nevoie să opteze pentru alt traseu sau altă oră de plecare”, mai arată sursa citată.

Jandarmii montani vor fi în zonele turistice pentru prevenirea incidentelor și sprijinirea turiștilor. Jandarmeria Neamț recomandă prudență, evitarea deplasărilor solitare și respectarea indicațiilor autorităților, în special în zonele unde pot apărea animale sălbatice. Și militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt la datorie 24 de ore din 24, zi de zi.