În cadrul celui de al doilea pachet de măsuri fiscale publicat joi, 14 august, a apărut și o măsură care ar trebui să limiteze scoaterea de dividende de la firmele decapitalizate.

Societățile care au valoarea activului net sub jumătatea din valoarea capitalului subscris vărsat nu vor mai putea acorda dividende decât după reîntregirea activului net la valoarea prevăzută de lege. Activul net reprezintă diferența dintre valoarea totală a activelor unei companii din care se scade valoarea datoriilor și a veniturilor înregistrate în avans. Cu alte cuvinte, activul net este suma care ar rămâne deținătorilor de părți sociale după plata tuturor datoriilor, în situația în care ar dori să lichideze societatea.

De asemenea, distribuirea de dividende va fi condiționată și de constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderii contabile reportate, precum și de constituirea de rezerve în conformitate cu cerințele statutare.

Proiectul propune „reducerea fenomenului de decapitalizare a societăților din România, prin amendarea legii societăților, cu prevederi care vizează următoarele aspecte:

interdicția pentru societățile care distribuie trimestrial dividende, de a acorda acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, avansuri sau împrumuturi, până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului;

introducerea răspunderii solidare a administratorului și a acționarului/asociatului care a beneficiat de plata de dividende interimare, dar nu le-a regularizat, în cazul societăților care au distribuit trimestrial dividende și au acordat avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, fără să le regularizeze;

introducerea de contravenții pentru societățile care au distribuit trimestrial dividende și au acordat avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților/altor persoane afiliate definite de Codul fiscal, fără să le regularizeze.

Această măsură trebuie să fie considerată în legătură cu alta anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anume majorarea capitalului social necesar pentru întreprinderile mici și mijlocii de la 200 de lei la 8.000 de lei (mai multe detalii despre această măsură puteți citi aici).

Z.C.