CSM Ceahlăul Piatra Neamț va juca mâine, 23 august, pe teren propriu, în compania formației Dinamo București. Meciul contează pentru etapa a patra a Ligii a II-a și va începe de la ora 11:00. După rezultatul negativ de etapa trecută (0-8 la Concordia Chiajna), președintele Angelo Alistar cere echipei să fie mai agresivă, victoria fiind singura variantă în condițiile actuale. Pietrenii s-au pregătit sub comanda fostului secund Valentin Avădanei, conducerea administrativă fiind în discuții cu antrenorul Marco Veronese pentru rezilierea amiabilă a înțelegerii.

Adversarele de mâine sunt vecine de clasament (locurile 12-13), ambele având câte 4 puncte. Etapa mai cuprinde următoarele partide: METALUL BUZĂU-CORVINUL HUNEDOARA, CSC ȘELIMBĂR-SEPSI, OLIMPIA SATU MARE-CHINDIA TÂRGOVIȘTE, CSC DUMBRĂVIȚA-ASA TG. MUREȘ, FC CÂMPULUNG MUSCEL-FC BIHOR ORADEA, STEAUA BUCUREȘTI-CSM REȘIȚA, FC BACĂU-CONCORDIA CHIAJNA, GLORIA BISTRIȚA-CS TUNARI, FC VOLUNTARI-POLITEHNICA IAȘI și CSM SLATINA-CS AFUMAȚI. Declarații de la conferința de presă de astăzi, puteți viziona AICI. (TEXT, FOTO și VIDEO: M. CONSTANTINESCU)