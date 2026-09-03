Lidl România aniversează 15 ani cu premii pentru clienți de până la 30.000 euro

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de prezență pe piața din România, Lidl lansează concursul aniversar „Câștigi tot ce vrei și ce nu știai că vrei”. Până la data de 11 octombrie 2026, clienții care fac cumpărături de minimum 150 de lei, scanează cardul Lidl Plus și confirmă participarea în aplicație, intră în cursa pentru premii cu o valoare totală de peste 6,5 milioane lei printre care 15 premii în bani de 30.000 de euro fiecare sau 150 de pachete „1 an de cumpărături gratuite prin Lidl Plus”.

În 15 ani retailer-ul nou intrat pe piață a devenit un brand prezent în rutina zilnică a milioane de români. De la produse și oferte așteptate săptămână de săptămână, până la Săptămânile Tematice care au adus la raft gusturi și inspirație din întreaga lume, Lidl a construit, alături de clienți, o relație bazată pe încredere și relevanță. De aceea Lidl își răsplătește clienții prin concursuri cu premii ancorate în realitatea oamenilor, gândite să aducă un sprijin financiar consistent și oportunități care contează cu adevărat pentru fiecare familie.

„Cei 15 ani de Lidl în România nu sunt despre trecutul unui business, ci despre o relație vie, construită an de an alături de clienții noștri. Concursul aniversar oferă premii care aduc atât bucurii de zi cu zi, cât și oportunități de a transforma în realitate planuri și visuri mari, pentru că fiecare client care ne-a ales în acești 15 ani merită să simtă, cu adevărat, cât de mult contează pentru noi”, a declarat Sabin Fane, Chief Customer Officer & Board Member, Lidl România.

Premiile concursului aniversar „Câștigi tot ce vrei și ce nu știai că vrei”:

-15 x Premiu în bani în valoare de 30.000 euro;

-150 x 1 an de cumpărături gratuite prin Lidl Plus;

-1.500 x Cupon monetar Lidl Plus în valoare de 150 lei;

-15 x Aparat de gătit Monsieur Cuisine SMART;

-15 x Frigider Side by Side Samsung;

-15 x Premii personalizate surpriză.

„Concursul reunește peste 1.700 de premii, cu o valoare comercială totală de 6.546.967 lei (exclusiv TVA) și se desfășoară în perioada 31 august – 11 octombrie 2026. Mecanismul de participare este simplu: clienții Lidl cumpără produse în valoare de minimum 150 de lei, scanează cardul Lidl Plus la casă și confirmă participarea în aplicația Lidl Plus”, anunță compania. Extragerea câștigătorilor se va realiza cel târziu până la data de 25 octombrie, iar anunțarea câștigătorilor se va face până cel târziu la data de 30 noiembrie.