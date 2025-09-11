Drumul ExpresCompania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) avansează cu planurile de construire a Drumului Expres Piatra Neamț – Bacău, un proiect vital pentru conectarea municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7. Recent, CNIR a lansat licitația pentru atribuirea contractului de consultanță, cu o durată estimată de 108 luni (48 de luni pentru proiectare și execuție și 60 de luni de garanție). Are o valoare estimată de 26 milioane lei. Finanțarea este asigurată din fonduri europene prin Programul Transport 2021-2027, subliniind importanța strategică a proiectului în contextul dezvoltării infrastructurii naționale.

“Rolul consultantului este foarte important, asigurând următoarele activităţi: serviciile managementului de proiect; verifică atât calitatea proiectului tehnic, cât şi a lucrărilor executate; monitorizează respectarea obligaţiilor şi termenelor contractuale; organizează şedinţele de progres şi de calitate săptămânale cu prezenţa fizică în şantier cu Antreprenorul; evaluează impactul economic, social şi de mediu al proiectului”, precizează comunicatul.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, cu o lungime de 51 de kilometri, având șase noduri rutiere.

La licitația pentru proiectarea și execuția drumului expres, CNIR a primit șapte oferte, dar până în prezent nu a fost anunțat un câștigător.

Z.C.

