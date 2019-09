Ultimul ordin al Ministerului Educației Naționale 5090/2019, publicat în Monitorul Oficial, prevede ca liceele cu promovabilitate 0 la sesiunea iunie-iulie din acest an a bacalaureatului să nu mai primească, de anul viitor, clasă de a IX-a. Prevederea de la art. 9 al. 1 se referă la liceele cu frecvență de zi. Așa cum sunt stabilite, acum, criteriile de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru anul 2020-2021, în județul Neamț există un liceu care ar intra sub incidența acestui ordin. Potrivit datelor publicate pe bacalaureat.edu.ro, Liceul Tehnologic Nisiporești-Botești are promovabilitate 0 la bacalaureatul din vară. Au fost 17 absolvenți înscriși, 6 au picat și 11 nici nu s-au prezentat. Pentru acest an școlar, liceul a primit o singură clasă de a IX-a cu specializările confecționer produse textile și tâmplar universal, conform broșurii de admitere editată de Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

Ordinul 5090/2019 mai prevede ca la filiera tehnologică și teoretică seral sau cu frecvență redusă se vor face clase de a IX-a numai pentru absolvenții de gimnaziu din promoțiile anterioare care nu au urmat nici o formă de învățământ liceal.

