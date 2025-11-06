INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Lemn confiscat de polițiști în urma unui flagrant

de Popa Denisa

Lemn confiscat de polițiști în urma unui flagrantPeste 50 de metri cubi de lemn au fost confiscați de la Secția Rurală Săbăoani, în urma unui flagrant privind o infracțiune silvică.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în noaptea de 5 noiembrie, în jurul orei 23:20, polițiștii au depistat în localitatea Tețcani, un bărbat de 33 de ani, din județul Suceava, care conducea un ansamblu auto format din cap tractor și semiremorcă, încărcat cu material lemnos.

Verificările efectuate au arătat că autovehiculul transporta 7,58 metri cubi de cherestea în plus față de cantitatea înscrisă în avizul de însoțire.

„A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală constituie infracțiune și se sancționează dacă volumul materialelor lemnoase transportate fără proveniență legală este cuprins între 5,01 și 10,00 metri cubi incluziv”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Ca măsură complementară, polițiștii au indisponibilizat ansamblul auto și întreaga cantitate de material lemnos, care au fost lăsate în custodia Ocolului Silvic Roman.

Foto: IPJ Neamț

