Legea prosumatorilor: energia produsă într-un loc va putea fi luată în calcul la consumul din altul

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 15 octombrie, legea care introduce posibilitatea compensării cantitative între mai multe locuri de consum. Actul normativ permite prosumatorilor care dețin mai multe puncte de consum să ia în calcul energia produsă în exces într-o locație pentru acoperirea consumului din alta, dacă toate sunt pe numele aceleiași persoane, au același furnizor și sunt racordate la rețeaua aceluiași operator de distribuție.

Aceasta modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr . 123/2012 și redefinește cadrul de funcționare al prosumatorilor. Furnizorul de energie va factura lunar energia consumată din rețea la prețul energiei active prevăzut în contract, cu tarife și taxe, iar energia livrată în rețea va fi evaluată la același preț, dar fără tarife și taxe. Diferența dintre cele două valori va apărea în factură, reprezentând compensarea cantitativă.

Mecanismul se aplică prosumatorilor care dețin panouri fotovoltaice cu o putere instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum. Energia produsă în exces se poate reporta până la 24 de luni, perioadă după care furnizorul este obligat să efectueze regularizarea financiară, conform reglementărilor ANRE.

Legea prevede, de asemenea, posibilitatea ca prosumatorii persoane fizice să transfere gratuit energia reportată către alți clienți ai aceluiași furnizor, pe perioade stabilite prin contract, de cel puțin șase luni. La finalul perioadei de reportare, furnizorul este obligat să realizeze compensarea financiară pentru energia rămasă neutilizată.

Actul normativ elimină termenul fix de 24 de luni pentru decontarea valorii energiei livrate și introduce facturarea lunară, însă nu stabilește un termen concret de plată a sumelor datorate prosumatorilor. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) consideră că legea reprezintă un pas înainte în clarificarea mecanismului de compensare, dar atrage atenția asupra nevoii de reglementări suplimentare privind termenele de plată și modul de aplicare a noilor prevederi.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a actualiza metodologia privind regulile de comercializare a energiei produse de prosumatori. Noua metodologie va trebui să prevadă și o perioadă tranzitorie de până la șase luni pentru modificarea contractelor existente.

Legea urmează să fie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial, moment din care va produce efecte. Textul complet al legii poate fi consultat pe site – ul Camerei Deputaților .

