Legea pensiilor private a fost declarată parțial neconstituțională de către CCR

Curtea Constituțională a admis, în parte, marți, 25 noiembrie, sesizarea pe legea privind pensiile private, Pilonul II și Pilonul III.

Judecătorii Instanței Supreme au decis, pe 16 octombrie anul acesta, să sesizeze Curtea Constituțională pentru „încălcarea dreptului de proprietate”. Magistrații susțin că sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2 reprezintă proprietate privată, iar prin legea adoptată de Parlament se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2.

În aceeași zi, și partidul AUR a depus o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private, afirmând că prin acest proiect „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

Nu a fost făcută publică motivarea oficială a deciziei. G4Media publică pe surse că judecătorii CCR ar fi admis în parte sesizarea, constatând că ar fi neconstituționale prevederile care includ discriminarea pozitivă a bolnavilor cu afecțiuni oncologice față de cei cu alte boli cu risc vital imediat.

Prevederea considerată discriminatorie este aceea care spune că, prin excepție, bolnavii oncologici pot să retragă întreaga sumă din Pilonul II, față de celelalte persoane care pot face doar retrageri eșalonate.

Decizia CCR a fost luată cu majoritate de voturi.

Curtea Constituţională a amânat săptămâna trecută o decizie pe această temă.