Parlamentul repară în viteză legea incompatibilităților: consilierii locali și județeni scapă de demisii

Parlamentarii au dat dovadă astăzi, 26 august, că atunci când există o „miză reală” pentru partide, statul român se poate mișca cu o eficiență de care, în mod normal, nu ar putea fi bănuit.

Un text de lege trecut pe repede-înainte prin Parlament a pus în pericol mandatele multor consilieri locali și județeni care aveau și funcții contractuale în instituții publice, aceștia urmând să se afle în situație de incompatibilitate. Nimeni nu pare să fi luat în calcul aceste consecințe atunci când legea a fost votată inițial. Însă, odată cu apariția semnalelor din teritoriu, aparatul politic a fost activat rapid.

La doar o zi după ce au început să apară demisii de teama incompatibilității și după ce ministrul Dezvoltării a fost nevoit să iasă public cu precizări care par contrazise de evoluțiile de astăzi, în Parlament a apărut un amendament care abrogă prevederea incomodă.

Articolul 550, care reglementează incompatibilitățile și conflictele de interese, prevedea că „personalul contractual este în conflict de interese dacă se află în una din situațiile prevăzute la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare”. Acest text ar urma să fie abrogat, potrivit unui amendament propus de Grupul parlamentar UDMR și aprobat în comisii.

Mai mult, articolul 2 al amendamentului, propus de grupurile parlamentare PSD și UNPR, prevede că: „Situațiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit dispozițiilor art. 550 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilități sau conflict de interese, după caz, și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora”.

Practic, amendamentul ar elimina inclusiv eventualele consecințe juridice pentru situațiile apărute între intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 și intrarea în vigoare a noii modificări.

V.B.