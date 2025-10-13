Scandal și bătaie, noaptea, o stradă din Piatra-Neamț
INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

„Lecții” penale de șoferie la Piatra Șoimului

de Sofronia Gabi

Scandal și bătaie, noaptea, o stradă din Piatra-NeamțDouă persoane din localitatea Piatra Șoimului s-au ales cu multiple acuzații penale după ce ambii au comis o serie întreagă de abateri rutiere. În dorința de a-l învăța pe un tânăr de 27 de ani cum este cu șoferia, o femeie de 41 de ani, din localitatea menționată l-a lăsat la volanul mașinii sale, pe drumurile publice deși, pe lângă faptul că bărbatul nu avea permis, se pare că era și sub influența băuturilor alcoolice. S-a întâmplat duminică, 12 octombrie, după miezul nopții, în jurul orei 01:00, când polițiștii Biroului Rutier Piatra Neamț au depistat mașina în trafic, pe raza localității Piatra Șoimului. La oprirea de către polițiști, tânărul aflat la volan a făcut schimb de locuri cu pasagerul dreapta față.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a fost constatat faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată pasagerul autoturismului a fost legitimat în persoana unei femei, în vârstă de 41 de ani, proprietarul autoturismului. Deși tânărul emana halenă alcoolică, a refuzat testarea alcoolscopică la fața locului și a fost condus la SJU Neamț, unde în prezența cadrelor medicale a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolului din sânge”, conform Inspectoratului de Poliție județean Neamț.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere unei persoane despre care știe că nu are permis sau este sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostra biologice.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte
Articolul următor
Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Ultima ora

Stiri fierbinti

Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț,...
INFRACȚIONAL

Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte

Un bărbat din localitatea Nemțișor este cercetat penal pentru...
ECONOMIE

Peste 4.000 de firme din regiunea Nord Est au fost dizolvate în primele 8 luni ale anului, cu 1.000 mai mult decât în 2024

Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat o statistică...
EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...

Categorii

Stiri fierbinti

Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț,...
INFRACȚIONAL

Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte

Un bărbat din localitatea Nemțișor este cercetat penal pentru...
ECONOMIE

Peste 4.000 de firme din regiunea Nord Est au fost dizolvate în primele 8 luni ale anului, cu 1.000 mai mult decât în 2024

Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat o statistică...
EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...
ECONOMIE

FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea ediției de toamnă a...
ACTUALITATE

Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea...
ACTUALITATE

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale