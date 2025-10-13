„Lecții” penale de șoferie la Piatra Șoimului

Două persoane din localitatea Piatra Șoimului s-au ales cu multiple acuzații penale după ce ambii au comis o serie întreagă de abateri rutiere. În dorința de a-l învăța pe un tânăr de 27 de ani cum este cu șoferia, o femeie de 41 de ani, din localitatea menționată l-a lăsat la volanul mașinii sale, pe drumurile publice deși, pe lângă faptul că bărbatul nu avea permis, se pare că era și sub influența băuturilor alcoolice. S-a întâmplat duminică, 12 octombrie, după miezul nopții, în jurul orei 01:00, când polițiștii Biroului Rutier Piatra Neamț au depistat mașina în trafic, pe raza localității Piatra Șoimului. La oprirea de către polițiști, tânărul aflat la volan a făcut schimb de locuri cu pasagerul dreapta față.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a fost constatat faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată pasagerul autoturismului a fost legitimat în persoana unei femei, în vârstă de 41 de ani, proprietarul autoturismului. Deși tânărul emana halenă alcoolică, a refuzat testarea alcoolscopică la fața locului și a fost condus la SJU Neamț, unde în prezența cadrelor medicale a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolului din sânge”, conform Inspectoratului de Poliție județean Neamț.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere unei persoane despre care știe că nu are permis sau este sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostra biologice.

Foto ilustrativă: arhivă