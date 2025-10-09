ACTUALITATESOCIALSocial Neamț

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, mesaj de condoleanțte pentru Valeriu Lazarov

de Vlad Bălănescu

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, mesaj de condoleanțte pentru Valeriu LazarovAtunci când pierdem oameni frumoși, colegi buni, care s-au remarcat prin decență și echilibru, prin profesionalism și empatie, un gol adânc ni se deschide în suflet, o cicatrice care va rămâne mereu acolo, în fiecare dintre noi.

Un astfel de om a fost colegul nostru liberal Valeriu Lazarov, dedicat comunității din Alexandru cel Bun, consilier local și fost viceprimar al comunei, apreciat și respectat de toți, indiferent de apartenența politică, iar asta spune totul despre OMUL care a fost și despre bunătatea pe care a împărtășit-o celor din jur.

Cu regret în suflet și cu tristețea de a fi pierdut un bun camarad, transmit sincere condoleanțe familiei sale, în aceste momente apăsate de durere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
