Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț, mesaj de condoleanțte pentru Valeriu Lazarov

Atunci când pierdem oameni frumoși, colegi buni, care s-au remarcat prin decență și echilibru, prin profesionalism și empatie, un gol adânc ni se deschide în suflet, o cicatrice care va rămâne mereu acolo, în fiecare dintre noi.

Un astfel de om a fost colegul nostru liberal Valeriu Lazarov, dedicat comunității din Alexandru cel Bun, consilier local și fost viceprimar al comunei, apreciat și respectat de toți, indiferent de apartenența politică, iar asta spune totul despre OMUL care a fost și despre bunătatea pe care a împărtășit-o celor din jur.

Cu regret în suflet și cu tristețea de a fi pierdut un bun camarad, transmit sincere condoleanțe familiei sale, în aceste momente apăsate de durere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Laurențiu Leoreanu, președintele PNL Neamț