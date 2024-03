0:00

Vineri, 15 martie, în Aula Magna a Universității „Petre Andrei” din Iași a avut loc un adevărat maraton cu nu mai puțin de patru lansări de carte și o revistă.

La eveniment au participat invitați de marcă, printre care și prof.univ. Dan Pavel, scriitor, ziarist și politolog, scriitori, profesori, studenți. Mass-media a fost reprezentată de publicația Mesagerul de Neamț și TVR Iași.

Prima carte prezentată a fost cea a lui Remus Tănase, „Apostolul națiunii. Mazzini și nașterea României moderne”, prezentarea cărții fiind făcută de istoricul Gheorghe Cliveti.

Cea de-a doua carte, „Eutopia”, autor Liviu Neagoe, a fost prezentată de Bogdan Caranfilof.

Lucrarea „Utopia” a prof. Teodora Prelipcean a fost prezentată de prof. Cristian Bocancea,

iarprof. Doru Tompea a intrat în universul cărții lui Dan Pavel,”Iuliu Maniu în jurnalul lui Corneliu Coposu”.

Prezentarea cărții a fost realizată de Doru Tompea: “Este un volum care, așa cum mărturisește și autorul, este o reinterpretare a istoriei secolului al XX-lea, pe plan politic și nu doar în România, cu rezonanțe mult mai puternice în străinătate. Dincolo de planul afectiv care m-a determinat să prezint această carte, eu fiind ardelean, născut în Târgu-Mureș, un alt motiv a fost reprezentat și de dosarul tatălui meu, de la Securitate, pe care l-am cerut, l-am citit, și din care reieșea că era simpatizantul lui Iuliu Maniu, un propagandist al ideilor sale în regiunea non-maghiară. Jurnalul acesta, la care a lucrat foarte laborios prietenul Dan Pavel, este un jurnal cu o istorie proprie foarte interesantă, fiind un jurnal interzis, cu referire la o perioadă 1936-1947, 1953-1967. Securitatea comunistă l-a căutat în disperare, dar autorului i-a parvenit în 2014”.

Autorul, 𝐃𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐞𝐥, a precizat că „sunt un om care a încercat ani de zile să scrie o carte foarte bună despre Iuliu Maniu și nu a reușit. Am tot amânat acest proiect până când a apărut Jurnalul lui Corneliu Coposu, un tânăr jurnalist și care a devenit secretarul personal al lui Iuliu Maniu. Își nota zilnic tot ce făcea și spunea Maniu pentru că vroia să scrie o carte despre el. Astfel au apărut alte tipuri de informații decât cele existente, cele tradiționale, convenționale, canonice ale istorie iși mi-am găsit unghiul de abordare potrivit. Am avut și inspirație și am încercat să îl prezint pe Iuliu Maniu altfel decât l-a prezentat istoria noastră națională. Știm că în timpul comunismului a fost interzis. E o reinterpretare a istoriei, pentru că reinterpretându-l pe Maniu reinterpretezi istoria națională”.

Lansarea numărului 43 al revistei POLIS, aflată sub patronajul universității a fost prezentată de coordonatorul acesteia, prof. Sorin Bocancea, rectorul UPA Iași. E a și motivat alegerea acestei teme: „Un număr cu o temă pe care aș fi vrut să nu mai discutăm prea curând, dar evenimentele din octombrie 2023 ne-au determinat să reluăm tema antisemitismului. Tot ce s-a întâmplat în Fâșia Gaza a împărțit, din nou, lumea în două. Au apărut antisemitismele în universități, din păcate în lumea occidental. Din acest motiv am reluat această temă foarte grea, dar la care am avut bucuria să constat că s-au înscris foarte multe personae pentru a o analiza. Sunt 12 texte științifice, un editorial de excepție al lui Petre M. Iancu, veți avea de lecturat câteva texte despre cee ace se întâmplă astăzi în Occident, raportat la evenimentele din 7 octombrie 2023”.

Toți cei prezenți la evenimente au primit un exemplar din varianta tipărită a numărului 43 al Revistei de Științe Politice POLIS.

Universitatea „Petre Andrei” din Iași este recunoscută în mediul academic din România, prin organizarea multor evenimente culturale la nivel național și internațional, la care participă personalități de marcă din lumea culturală, istorică și politică. (C.T.S.)