La un pas de tragedie. Accident la Piatra Neamț – o mașină a lovit o țeavă de gaz metan

Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada
Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau stradaUn accident care ar fi putut avea consecințe grave a avut loc în dimineața de 10 noiembrie, pe strada Constantin Brâncoveanu din municipiul Piatra Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, în jurul orei 04:55, un autoturism în care se afla doar șoferul a părăsit partea carosabilă și a lovit o țeavă de gaz metan.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Din fericire, conducătorul auto a reușit să iasă singur din mașină și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru prevenirea unui incendiu și asigurarea zonei, până la sosirea reprezentanților operatorului de distribuție a gazului metan.
Poliția continuă verificările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
