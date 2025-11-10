La un pas de tragedie. Accident la Piatra Neamț – o mașină a lovit o țeavă de gaz metan

Un accident care ar fi putut avea consecințe grave a avut loc în dimineața de 10 noiembrie, pe strada Constantin Brâncoveanu din municipiul Piatra Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, în jurul orei 04:55, un autoturism în care se afla doar șoferul a părăsit partea carosabilă și a lovit o țeavă de gaz metan.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Din fericire, conducătorul auto a reușit să iasă singur din mașină și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru prevenirea unui incendiu și asigurarea zonei, până la sosirea reprezentanților operatorului de distribuție a gazului metan.

Poliția continuă verificările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.