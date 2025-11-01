INFRACȚIONALACTUALITATEFAPT DIVERS

La un pas de celebritate – „live” on CCTV! Un bărbat din Petricani a furat alcool, zi de zi, dintr-un hipermarket

de Croitoru Angela

 Un bărbat din Petricani ar putea deveni personajul unui clip viral pe site-urile de prankeri sau pe site-ul de știri CNN, dacă lanțul de hipermarket-uri german ar decide să publice imaginile surprinse cu el, pe camerele de supraveghere ale unui magazin din Piatra-Neamț.

Bărbatul, unul dintre adepții lui Bachus, a găsit o modalitate (credea el infailibilă!) de a-și satisface dependența de alcool: a furat zi de zi, sticle de băutură și alte produse de pe rafturi, ascunzându-le în buzunarele hainelor.

La un pas de celebritate - "live" on CCTV! Un bărbat din Petricani a furat alcool, zi de zi, dintr-un hipermarket
Captura hotului din America

Și a reușit să fenteze angajații hipermarketul-ui și sistemele firmei de pază, care monitorizează camerele de supraveghere din Piatra-Neamț, pe parcursul a aproape… o lună de zile.

Fidel, bărbatul din Petricani, a continuat să intre și să iasă din magazin cu băutura în buzunar, și să treacă de casele de marcat și de angajați cumpărând alte mărunțișuri, în timp ce avea asupra lui produsele ceva mai scumpe. Până într-o zi, cu ghinion, în care, angajatul firmei de pază ce supraveghea monitoarele a observat „live” mișcarea discretă cu care acesta a subtilizat o sticlă de la raionul de băuturi și a „palmat-o” sub geacă. Vizionând filmările din ultima lună de zile, firma de pază a realizat că era vorba despre un hoț „în serie”.

„La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au dispus reținerea unui bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Petricani, pentru săvârșirea a mai multor infracțiuni de furt.

În fapt, în perioada 30 septembrie- 27 octombrie a.c., bărbatul în vârstă de 36 de ani, a sustras mai multe produse dintr-un supermarket, din municipiul Piatra-Neamț, producând un prejudiciu de aproximativ 1.900 de lei.

La data de 31 octombrie a.c. bărbatul a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, pentru care acesta a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, precizează IPJ Neamț.

Un „confrate” din California (SUA) a devenit celebru după ce a reușit „performanța”  de a fura sticle de vin și lichior foarte scumpe în valoare de nu mai puțin de …jumătate de milion de dolari! Hoțul american, surprins pe CCTV, a petrecut nu mai puțin de 4 ore în magazinul de băuturi, reușind să fure aproximativ 600 de sticle de băuturi fine (Imaginile virale cu știrea CNN despre tâlharul american puteți accesa aici .

Fiecare după …posibilități!

 

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Victimele reacțiilor adverse la vaccinul anti-COVID pot da statul în judecată. Decizie istorică a Înaltei Curți
Articolul următor
Bătaie „incendiară” într-o benzinărie de la Ion Creangă!

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Bătaie „incendiară” într-o benzinărie de la Ion Creangă!

Un grup de băieți din comuna Ion Creangă s-au...
JUSTIŢIE

Victimele reacțiilor adverse la vaccinul anti-COVID pot da statul în judecată. Decizie istorică a Înaltei Curți

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig...
Cultura Neamt

Video – foto. Roxana Elena Azamfirei din Piatra-Neamț a întors trei scaune la „Vocea României”

Roxana Elena Azamfirei din Piatra-Neamț a convins cu vocea...
FAPT DIVERS

O femeie are arsuri la mâini și la față după explozia unei butelii. Suflul exploziei a dărâmat o parte dintr-un zid

O femeie are arsuri la mâini și la față după explozia unei butelii. Suflul exploziei a dărâmat o parte dintr-un zid
Infracțional Neamț

Bărbat reținut după ce a agresat doi bărbați într-o zonă comercială din Piatra Neamț

Un tânăr de 29 de ani din comuna Alexandru...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale