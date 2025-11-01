La un pas de celebritate – „live” on CCTV! Un bărbat din Petricani a furat alcool, zi de zi, dintr-un hipermarket

Un bărbat din Petricani ar putea deveni personajul unui clip viral pe site-urile de prankeri sau pe site-ul de știri CNN, dacă lanțul de hipermarket-uri german ar decide să publice imaginile surprinse cu el, pe camerele de supraveghere ale unui magazin din Piatra-Neamț.

Bărbatul, unul dintre adepții lui Bachus, a găsit o modalitate (credea el infailibilă!) de a-și satisface dependența de alcool: a furat zi de zi, sticle de băutură și alte produse de pe rafturi, ascunzându-le în buzunarele hainelor.

Și a reușit să fenteze angajații hipermarketul-ui și sistemele firmei de pază, care monitorizează camerele de supraveghere din Piatra-Neamț, pe parcursul a aproape… o lună de zile.

Fidel, bărbatul din Petricani, a continuat să intre și să iasă din magazin cu băutura în buzunar, și să treacă de casele de marcat și de angajați cumpărând alte mărunțișuri, în timp ce avea asupra lui produsele ceva mai scumpe. Până într-o zi, cu ghinion, în care, angajatul firmei de pază ce supraveghea monitoarele a observat „live” mișcarea discretă cu care acesta a subtilizat o sticlă de la raionul de băuturi și a „palmat-o” sub geacă. Vizionând filmările din ultima lună de zile, firma de pază a realizat că era vorba despre un hoț „în serie”.

„La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au dispus reținerea unui bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Petricani, pentru săvârșirea a mai multor infracțiuni de furt.

În fapt, în perioada 30 septembrie- 27 octombrie a.c., bărbatul în vârstă de 36 de ani, a sustras mai multe produse dintr-un supermarket, din municipiul Piatra-Neamț, producând un prejudiciu de aproximativ 1.900 de lei.

La data de 31 octombrie a.c. bărbatul a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, pentru care acesta a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, precizează IPJ Neamț.

Un „confrate” din California (SUA) a devenit celebru după ce a reușit „performanța” de a fura sticle de vin și lichior foarte scumpe în valoare de nu mai puțin de …jumătate de milion de dolari! Hoțul american, surprins pe CCTV, a petrecut nu mai puțin de 4 ore în magazinul de băuturi, reușind să fure aproximativ 600 de sticle de băuturi fine (Imaginile virale cu știrea CNN despre tâlharul american puteți accesa aici .

Fiecare după …posibilități!