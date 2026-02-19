La Durău Park, Serbările Zăpezii dau tonul distracției!

O frumoasă poveste de iarnă, cu zăpadă din belșug, vă așteaptă pe pârtie la Durău Park! Este locul ideal în care să-ți petreci vacanța de schi alături de întreaga familie, cu prieteni dragi, vin fiert și tot felul de oportunități de recreere în aer liber.

Ca totul să fie mai simplu și mai comod, vă punem la dispoziție, la pârtia de schi si snow- board, un teleschi și bandă transportoare la cea de sanie.

Pentru cei împătimiți de adrenalină avem tubing, giroscop și alte echipamente pregătite să-ți testeze limitele într-un cadru sigur, cu silueta maiestosului Ceahlău creionându-se la orizont.

***

Urcați în mașină cu întreaga familie și parcați cât mai aproape de Durău Park! Clăpari, schiuri, snow- board, săniuțe și orice altceva găsiți chiar lângă pârtie.

Dăm drumul la distracție și în acest weekend (20-22 februarie 2026) cu Adda, Connect-R, Los Anonimos, la cea de-a V-a Ediție a Serbărilor Zăpezii!

Alături de noi, un partener de nădejde, Cybernet Autocenter, căruia îi mulțumim!