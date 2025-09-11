În viitorul nu prea îndepărtat societățile din industria ospitalității, ar putea lucra cu deținuți, scopul măsurii anunțate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, fiind reintegrarea condamnaților în societate. Proiectul a fost prezentat de ministrul Justiției pe 10 septembrie în cadrul unei vizite de lucru la Cluj, unde s-a întâlnit și cu șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor. „Proiectul menționat urmărește utilizarea forței de muncă a persoanelor private de libertate, în domeniul privat, la nivelul județului Cluj, în scopul facilitării procesului de reintegrare în societate și, implicit, al diminuării semnificative a riscului de recidivă, urmând ca, în urma unei evaluări a rezultatelor obținute, să fie extins etapizat, pe regiuni și ulterior pe plan național”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției.

Potrivit aceleiași surse, toți factorii implicați și-au exprimat aprecierea față de opțiunile prezentate, iar reprezentanții mediului de afaceri, în special cei din HoReCa, s-au arătat interesați ca într-un timp cât mai scurt să poată beneficia de avantajele bilaterale ale acestui proiect, urmând să se ocupe și de achiziționarea brățărilor electronice pentru monitorizarea persoanelor private de libertate.

Așa stând lucrurile este foarte probabil ca la sărbătorile de iarnă, poate chiar la petrecerea de revelion să avem surpriza de a fi serviți la masă de deținuți dacă alegem să serbăm trecere dintre ani la restaurant. Sau în alt scenariu, am putea să-i găsim la vară pe la terasele și restaurantele de pe litoral, cu o uniformă de chelner în loc de cea de penitenciar. Rămâne de văzut.

FOTO: Facebook Ministerul Justiției

(G. S.)