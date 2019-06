Duminică, 2 iunie, s-au disputat manşele tur ale semifinalelor în cadrul play-off-ului Ligii a V-a. Într-o partidă disputată la Girov, Bravo Bodeşti, lidera L5A, a depăşit Arsenal Văleni, cu scorul de 2-0 (1-0) şi a luat o opţiune importantă pentru calificarea în finala mare. Au marcat: Ilieş şi Luca.

“A fost un meci de care pe care, aşa cum anticipam. Noi ne-am mobilizat ceva-ceva mai bine, am avut şi lotul aproape complet. Pe Nuţu l-am introdus doar pe final, pentru a-l menaja în continuare. Am avut un plus de experienţă, de calitate şi de voinţă. Mai trebuie remarcat că la ambele formaţii au lipsit portarii titulari. Per total sunt mulţumit, vom juca returul acasă, astfel că avem şanse mari de a ajunge în finala mare. Vreau să le mulţumesc şi suporterilor noştri, care au fost foarte mulţi, chiar mai mulţi decât la unele meciuri de acasă. De asemenea, remarc organizarea ireproşabilă, chiar de bun gust aş spune, a celor de la Girov. Teren bun, vestiare utilate, e o plăcere să joci acolo!”, a declarat Florin Busuioc, antrenorul formaţiei Bravo Bodeşti.

“Jocul a fost frumos, cu faze spectaculoase de ambele părţi, însă ei au fost mai pragmatici, înscriind câte un gol în fiecare repriză, noi rămânând cu ratările. Săptămâna viitoare vom merge la ei să ne luăm revanşa, gândurile noastre fiind foarte optimiste, mai ales după jocul nostru de duminică. Mulţumim gazdelor de la ASF Girov, dl. Daniel Savin şi dl. Mihai Rotaru, care ne-au împrumutat terenul, întrucât Arena Arsenal este impracticabilă. Felicit ambele echipe pentru spectacolul oferit pe stadionul din Girov!”, a precizat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

În cealaltă semifinală, lidera L5B, Voinţa Valea Ursului, a luat de asemenea o opţiune importantă pentru calificarea în finala mare, după ce a depăşit Vulturul Costişa, în deplasare, cu scorul de 3-2 (2-1). “Am jucat pe un teren acoperit pe jumătate cu apă, din cauza ploilor din ultima vreme. Am întâlnit o echipă foarte frumoasă, cu jucători respectuoși și de calitate, care își merită locul fruntaș din clasament. Am reușit să ne impunem chiar dacă terenul ne-a pus probleme, toți jucătorii noștri au dat 100% pe teren și îi felicit pentru modul în care au tratat meciul. Așteptăm cu nerăbdare partida retur, de duminica viitoare, și sperăm să câștigam, pentru a ajunge în finala mare!”, a declarat Vlad Smeria, antrenorul formaţiei Voinţa Valea Ursului.

Retururile vor avea loc duminică, 9 iunie, la Bodeşti şi Valea Ursului. Finalele sunt programate pe data de 16 iunie, în cuplaj, pe stadionul “Moldova” din Roman. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Bravo Bodeşti, Arsenal Văleni, Voinţa Valea Ursului)