Duminică, 9 iunie, s-au disputat manşele retur ale semifinalelor play-off-ului în Liga a V-a. Voinţa Valea Ursului şi Bravo Bodeşti s-au calificat pentru finala mare. Performera zilei a fost formaţia din zona Roman, care a obţinut şi a doua victorie, la un scor identic cu cel de acum o săptămână: Voinţa Valea Ursului-Vulturul Costişa 3-2 (2-1) şi 3-2 (2-1).

“A fost un meci intens. Oaspeţii au venit foarte motivaţi, puşi pe atac. Meciul a fost frumos, cu multe faze de poartă, ei au beneficiat şi de un penalty. Consider că am ştiut să îi blocăm. Sigur că am atacat şi noi, chiar am întors scorul de la 0-1. Pe final de meci am mai scăzut ritmul, astfel că am ajuns la un scor identic cu cel din manşa tur”, a menţionat Vlad Smeria, antrenorul formaţiei Voinţa Valea Ursului.

“Au fost ocazii de ambele părţi. Consider că am avut un gol anulat pe nedrept, la un offside inexistent. Am avut ghinionul ca unul dintre mijlocaşii centrali să se accidenteze chiar în debutul partidei, iar la pauză am pierdut un alt jucător tot din cauza unei accidentări. Felicit echipa de la Valea Ursului şi le urez succes în finală”, a spus Dorel Berbecariu, reprezentantul formaţiei Vulturul Costişa.

În celălalt meci, Bravo Bodeşti a încheiat la egalitate, scor 5-5 (3-2), cu Arsenal Văleni, dar s-a calificat graţie victoriei cu 2-0 (1-0), de acum o săptămână.

“Sunt supărat foc! (râde) Ne-am bătut joc de acest meci! Per total am controlat partida, mai ales în repriza întâi. În repriza a doua, având şi 5-2, am dat posibilitatea să intre pe teren şi jucătorilor care au evoluat mai puţin de-a lungul sezonului. Din neatenţie, am primit cam uşor 3 goluri. Dar a fost un meci frumos, cu ocazii de ambele părţi, o partidă plină de fair-play. Îmi pare rău că nu am terminat cu o victorie acasă. Felicit adversarii şi mulţumesc jucătorilor noştri şi suporterilor”, a declarat Florin Busuioc, antrenorul formaţiei Bravo Bodeşti.

“Am întâlnit Bravo Bodeşti, pe terenul lor, în returul semifinalei play-off-ului Ligii a V-a. Scorul a fost 5-5, marcatorii noştri fiind: Sergiu Gugoaşă (3) şi Cristi Damoc (2). Ne-au lipsit portarul titular Mişu Bordianu şi fundaşul Claudiu Nastasia. În urma acestor meciuri, cu Bravo Bodeşti, am rămas cu un gust amar, în sensul că am practicat două jocuri frumoase, cu multe faze de poartă, însă nu am marcat, ei fiind mai eficienţi din acest punct de vedere. În meciul de duminică am avut două bare şi încă 2-3 faze de gol, singuri cu portarul, însă asta e… Vom merge în finala mică de la Roman, cu Vulturul Costişa, şi sperăm să câştigăm locul 3 în L5. Felicit ambele echipe, pentru că au oferit spectatorilor un meci foarte spectaculos şi le urez succes celor de la Bravo Bodeşti în finala cu Voinţa Valea Ursului, de la sfârşitul acestei săptămâni”, a precizat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

Finalele se vor disputa duminică, 16 iunie, cu începere de la ora 10:00 şi, respectiv, 12:00, pe stadionul “Moldova” din Roman. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: paginile de Facebook ale celor patru echipe)