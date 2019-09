Duminică, 8 septembrie, a avut loc runda a doua în cadrul Seriei B a Ligii a IV-a, etapă în care Moldova Cordun a obţinut un nou rezultat detaşat: 9-2 (4-0) cu Cetatea Gâdinţi.

“Meciul a fost la discreţia noastră, la pauză scorul fiind 4-0, chiar dacă am mai ratat o mulţime de ocazii la poarta adversă. După pauză am intrat mai relaxaţi, astfel că oaspeţii au marcat şi ei două goluri. Încurajaţi de pe margine de un public numeros, ne-am strâns rândurile şi am mai înscris cinci goluri până la final, spre bucuria suporterilor noştri. Suntem mulţumiţi că şi după această partidă am rămas pe primul loc şi ne gândim deja la meciul următor, cu WST Oniceni. Marcatorii de azi au fost: Sergiu Gugoaşă (2), Florin Aniculăesei (2), Cătălin Adafinei, Marian Paveluc, Andrei Paraschiv, Alex Aruxandei şi Cătălin Făcăoară”, a declarat Cristian Cocea, purtătorul de cuvânt al Moldovei Cordun.

Echipa din Cordun este acompaniată în fruntea clasamentului de alte trei formaţii cu punctaj maxim: Victoria Horia – 3-1 (1-1), la WST Oniceni, Voinţa Bozieni – 6-2 (2-2), pe teren propriu, cu Unirea Trifeşti şi Voinţa Valea Ursului – 2-0 (1-0), pe terenul Siretului Doljeşti. Alte rezultate din runda de astăzi: Moldova Pildeşti-Vulturul Costişa 0-3 (0-2) şi Stejarul Stăniţa-Voinţa Ion Creangă 2-1 (0-1).

CLASAMENT

1 MOLDOVA CORDUN 2 2 0 0 16 2 6 2 Victoria Horia 2 2 0 0 8 1 6 3 Voinţa Bozieni 2 2 0 0 9 3 6 4 Voinţa Valea Ursului 2 2 0 0 5 1 6 5 WST Oniceni 2 1 0 1 5 4 3 6 Stejarul Stăniţa 2 1 0 1 3 4 3 7 Vulturul Costişa 2 1 0 1 3 7 3 8 Voinţa Ion Creangă 1 0 0 1 1 2 0 9 Siretul Doljeşti 1 0 0 1 0 2 0 10 Moldova Pildeşti 2 0 0 2 1 6 0 11 Unirea Trifeşti 2 0 0 2 2 11 0 12 Cetatea Gâdinţi 2 0 0 2 3 13 0

(M. CONSTANTINESCU)