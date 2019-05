Comisia de disciplină a Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Neamţ a făcut publice joi, 2 mai, deciziile luate în privinţa meciului Victoria Horia-Bradu Borca, disputat sâmbătă, 27 aprilie, şi întrerupt în minutul 90+3.

“Pentru că echipa oaspete nu a mai dorit să continue partida părăsind terenul la scorul de 2-1 în favoarea adversarilor, se omologhează cu scorul de 3-0 în favoarea echipei AS Victoria Horia, iar echipei AS Bradu Borca i se scad și 3 puncte din clasament (Regulamentul Disciplinar, Art. 79, pct. 6). Pentru nerespectarea dispoziției arbitrului privind continuarea jocului, echipa AS Bradu Borca se amendează cu suma de 300 lei (ROAF AJF Neamț, Listă amenzi, Pct. 56)”, precizează AJF Neamţ.

Decizia AJF ar putea conduce la o hotărâre radicală a conducerii clubului de pe Valea Muntelui. “AJF Neamţ îşi bate joc de echipa din Borca al doilea an consecutiv. Ca urmare, preşedintele Ciprian Jigane îşi dă demisia în semn de protest faţă de CONDUCEREA AJF NEAMŢ, care face legea după bunul plac şi jigneşte o comunitate de oameni care s-au dăruit pentru a face fotbalul judeţean mai atractiv. Echipa va fi retrasă din campionat şi nu se va mai prezenta nici la finala Cupei României. Numai aşa vor fi mulţumiţi toţi!”, a declarat Ciprian Jigane, preşedintele formaţiei Bradu Borca.

Decizia Comisiei de disciplină este completată şi de obişnuitele amenzi: “Pentru primirea a 2 cartonașe roșii într-un joc, echipa AS Bradu Borca se amendează cu suma de 150 lei (…). Pentru primirea a 4 cartonașe galbene într-un joc (Liga 4), echipa AS Bradu Borca se amendează cu suma de 60 lei”, potrivit aceluiaşi comunicat de presă al AJF Neamţ.

Desfăşurătorul unei partide agitate este completat de suspendările dictate împotriva jucătorilor sancţionaţi cu cartonaşe roşii. “Panaite Marius, de la echipa AS Bradu Borca, a fost eliminat din joc în minutul 90+3 pentru abatere gravă – se suspendă pentru 2 jocuri (…) și se amendează cu suma de 300 lei (…) Moisi Andu Marian, de la echipa AS Bradu Borca, a fost eliminat din joc în minutul 90+3 pentru comportare violentă – se suspendă pentru 4 jocuri (…) și se amendează cu suma de 300 lei (…) Tulbure Marius, de la echipa AS Victoria Horia, a fost eliminat din joc în minutul 90+3 pentru comportare violentă – se suspendă pentru 6 jocuri (…) și se amendează cu suma de 300 lei”, precizează AJF Neamţ. (M. CONSTANTINESCU)