Silviu Lung este începând de sâmbătă, 18 ianuarie, noul antrenor cu portarii al CSM Ceahlăul Piatra Neamţ. Fostul antrenor, Alin Dincă, a plecat la o echipă din Iran.

“Având în vedere că eu am mai lucrat cu Ștefan Stoica, m-am trezit cu un telefon din partea lui cerându-mi să vin la Piatra Neamț să antrenez portarii echipei CSM Ceahlăul. Fostul antrenor cu portarii a plecat, din câte am înțeles în străinătate și pentru că mereu mi-a făcut plăcere să lucrez cu Fane (n.r. – Ștefan Stoica) am venit cu inima deschisă și sper ca împreună să facem o treabă bună. Este foarte bine că această echipă are ca obiectiv promovarea în Liga a II-a, pentru că un obiectiv important ține jucătorii în priză, se creează o emulație și eu sper ca la finalul campionatului să obținem această promovare. Va fi foarte greu, dar toate lucrurile frumoase se obțin cu sacrificii”, a declarat Silviu Lung, pentru pagina de Facebook a clubului.

Silviu Lung este o legendă a fotbalului românesc, datorită evoluţiilor pentru Universitatea Craiova (1974-1988), Steaua Bucureşti (1988-1990) şi naţionala României (1979-1993). A jucat o semifinală de Cupa UEFA, cu Universitatea Craiova, în 1983, şi o finală de Cupa Campionilor Europeni, cu Steaua Bucureşti, în 1989. Cu naţionala a jucat 77 de meciuri, fiind portarul titular la EURO 1984 şi la Coppa del Mondo 1990. A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în 1984. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: CSM Ceahlăul Piatra Neamţ)