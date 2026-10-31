L3S1 Prima clasată (CSM Vaslui) primește vizita ultimei clasate (CSM Ceahlăul)

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Astăzi, 31 octombrie, se dispută trei meciuri în cadrul Seriei I a Ligii a III-a, etapa a XI-a.

Conform programului, de la ora 15:00, se joacă partidele: Bradul Putna-CS Gheorgheni, CSM Vaslui-CSM Ceahlăul Piatra Neamț și KSE Târgu Secuiesc-Viitorul Onești.

Etapa a debutat ieri, 30 octombrie, când s-au înregistrat rezultatele: Aerostar Bacău-FC Bacău II 0-0, FC Odorheiu Secuiesc-CSM Adjud 0-2 (0-2) – Amaechi (16) și Turbea (27) și CSM Paşcani-USV-CSM Iaşi 1-1 (0-0) – Apostol (90)/Marin (89).

CLASAMENT

1 CSM Vaslui 10 8 2 0 25-11 14 26 2 CSM Adjud 11 6 3 2 22-11 11 21 3 KSE Târgu Secuiesc 10 6 2 2 23-14 9 20 4 USV-CSM Iaşi 11 5 4 2 16-12 4 19 5 Bradul Putna 10 5 2 3 23-15 8 17 6 Aerostar Bacău 11 4 3 4 17-15 2 15 7 FC Bacău II 11 4 3 4 14-21 -7 15 8 FC Odorheiu Secuiesc 11 3 5 3 15-15 0 14 9 CS Gheorgheni 10 2 3 5 15-20 -5 9 10 Viitorul Onești 10 1 3 6 15-19 -4 6 11 CSM Paşcani 11 0 4 7 12-28 -16 4 12 CSM Ceahlăul 10 0 4 6 5-21 -16 4

(M. CONSTANTINESCU; AFIȘ: CSM VASLUI)