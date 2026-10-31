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L3S1 Prima clasată (CSM Vaslui) primește vizita ultimei clasate (CSM Ceahlăul)

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L3S1 Prima clasată (CSM Vaslui) primește vizita ultimei clasate (CSM Ceahlăul)

L3S1 Prima clasată (CSM Vaslui) primește vizita ultimei clasate (CSM Ceahlăul)Astăzi, 31 octombrie, se dispută trei meciuri în cadrul Seriei I a Ligii a III-a, etapa a XI-a.

Conform programului, de la ora 15:00, se joacă partidele: Bradul Putna-CS Gheorgheni, CSM Vaslui-CSM Ceahlăul Piatra Neamț și KSE Târgu Secuiesc-Viitorul Onești.

Etapa a debutat ieri, 30 octombrie, când s-au înregistrat rezultatele: Aerostar Bacău-FC Bacău II 0-0, FC Odorheiu Secuiesc-CSM Adjud 0-2 (0-2) – Amaechi (16) și Turbea (27) și CSM Paşcani-USV-CSM Iaşi 1-1 (0-0) – Apostol (90)/Marin (89).

CLASAMENT

1CSM Vaslui1082025-111426
2CSM Adjud1163222-111121
3KSE Târgu Secuiesc1062223-14920
4USV-CSM Iaşi1154216-12419
5Bradul Putna1052323-15817
6Aerostar Bacău1143417-15215
7FC Bacău II1143414-21-715
8FC Odorheiu Secuiesc1135315-15014
9CS Gheorgheni1023515-20-59
10Viitorul Onești1013615-19-46
11CSM Paşcani1104712-28-164
12CSM Ceahlăul100465-21-164

(M. CONSTANTINESCU; AFIȘ: CSM VASLUI)

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