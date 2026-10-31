L3S1 Prima clasată (CSM Vaslui) primește vizita ultimei clasate (CSM Ceahlăul)

Astăzi, 31 octombrie, se dispută trei meciuri în cadrul Seriei I a Ligii a III-a, etapa a XI-a.
Conform programului, de la ora 15:00, se joacă partidele: Bradul Putna-CS Gheorgheni, CSM Vaslui-CSM Ceahlăul Piatra Neamț și KSE Târgu Secuiesc-Viitorul Onești.
Etapa a debutat ieri, 30 octombrie, când s-au înregistrat rezultatele: Aerostar Bacău-FC Bacău II 0-0, FC Odorheiu Secuiesc-CSM Adjud 0-2 (0-2) – Amaechi (16) și Turbea (27) și CSM Paşcani-USV-CSM Iaşi 1-1 (0-0) – Apostol (90)/Marin (89).
CLASAMENT
|1
|CSM Vaslui
|10
|8
|2
|0
|25-11
|14
|26
|2
|CSM Adjud
|11
|6
|3
|2
|22-11
|11
|21
|3
|KSE Târgu Secuiesc
|10
|6
|2
|2
|23-14
|9
|20
|4
|USV-CSM Iaşi
|11
|5
|4
|2
|16-12
|4
|19
|5
|Bradul Putna
|10
|5
|2
|3
|23-15
|8
|17
|6
|Aerostar Bacău
|11
|4
|3
|4
|17-15
|2
|15
|7
|FC Bacău II
|11
|4
|3
|4
|14-21
|-7
|15
|8
|FC Odorheiu Secuiesc
|11
|3
|5
|3
|15-15
|0
|14
|9
|CS Gheorgheni
|10
|2
|3
|5
|15-20
|-5
|9
|10
|Viitorul Onești
|10
|1
|3
|6
|15-19
|-4
|6
|11
|CSM Paşcani
|11
|0
|4
|7
|12-28
|-16
|4
|12
|CSM Ceahlăul
|10
|0
|4
|6
|5-21
|-16
|4
(M. CONSTANTINESCU; AFIȘ: CSM VASLUI)