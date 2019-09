CSM Ceahlăul Piatra Neamţ joacă astăzi, 7 septembrie, cu începere de la ora 17:00, pe teren propriu, împotriva formaţiei FC Botoşani II. Meciul contează pentru etapa a treia a Ligii a III-a, Seria I, iar pietrenii sunt obligaţi să câştige, pentru a se menţine aproape de obiectivul promovării în Liga a II-a.

“Nu știm foarte multe lucruri despre adversar, dar și ei alcătuiesc o echipă tânără, care joacă mult pe atac și care încearcă să controleze balonul, pentru că jucătorilor tineri le place acest lucru. În același timp, și noi avem o echipă tânără, dar ne dorim să luăm cele 3 puncte. Dacă vor avea sau nu jucători de la echipa mare contează mai puțin, fiindcă noi trebuie să intrăm pe teren ca Ceahlăul Piatra Neamț, să demonstrăm că avem echipă bună, care poate să joace. Echipa asta, dacă ar juca împreună doi ani ar crește foarte mult, dar noi nu putem să așteptăm atâta timp, pentru că noi trebuie să câștigăm fiecare joc”, a declarat antrenorul principal Ştefan Stoica, pentru pagina de Facebook a echipei din Piatra Neamţ.

“Atmosfera este bună. Ne simțim bine la antrenament, iar Mister a știut să ne facă să ne înțelegem. Obiectivul este unul îndrăzneț, dar pentru el vom lupta. Având în vedere că anul trecut am terminat pe locul 10, cu ceva probleme, am rămas surprins că obiectivul anunțat este promovarea. Linia defensivă este schimbată față de anul trecut. Atunci aveam lângă mine jucători mai experimentați, precum Marius Rusu, Flavius Dumbrăvean sau Cezar Strat. În acest an, am în dreapta și în stânga mea doi jucători cu care se comunică încă ceva mai greu și este puțin mai dificil. Dar lucrăm zi de zi la antrenament și vom pune totul la punct, iar în meciurile viitoare sperăm să ne iasă mult mai bine. Îl avem în spatele nostru și pe Barna, care este un portar cu experiență. Este căpitanul nostru și ne ajută foarte mult. Sperăm să o facă la fel de bine ca și în sezonul precedent”, a afirmat fundaşul Vlad Andreș, pentru aceeaşi sursă.

Din această etapă, vineri, 6 septembrie, s-au disputat partidele Ozana Târgu Neamţ-Aerostar Bacău 1-2 (1-0) şi CSM Bacău-Sporting Lieşti 1-0 (0-0). Astăzi, 7 septembrie, se mai dispută meciurile: CSM Paşcani-CSM Focşani, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi-Ştiinţa Miroslava, Foresta Suceava-Suporter Club Oţelul Galaţi, Huşana Huşi-KSE Târgu Secuiesc şi Şomuz Fălticeni-Bucovina Rădăuţi. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: CSM Ceahlăul Piatra Neamţ)