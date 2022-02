CSM Ceahlăul Piatra Neamț a parafat un contract până în vară cu Yanik Frick, component al echipei naționale a Liechtenstein-ului. Există şi posibilitatea de prelungire a contractului.

“Fotbalistul are 23 de ani și are în CV 26 de apariții în echipa națională de seniori a țării sale pentru care a marcat deja trei goluri. Joacă la seniori pentru Liechtenstein din 2016, iar contra României, în noiembrie 2021 a fost titular și a evoluat 71 de minute. La diferite niveluri de vârstă, Yanik Frick a trecut prin vestiarele unor cluburi cunoscute iubitorilor de fotbal din România, precum italienii de la Siena, Perugia și Livorno, germanii de la Energie Cottbus, elvețienii de la St.Gallen sau FC Vaduz (Liechtenstein). Ultima echipă pentru care a jucat atacantul de 1,88 metri este cea italiană de Serie D, USD Pont Donnaz Hône Arnad Evançon. Yanik Frick a fost propus conducerii clubului nostru și antrenorului Florentin Petre de Lucian Toma, un pietrean pasionat de statistică fotbalistică, care împreună cu team-managerul nostru, Daniel Mahu Moisii, au reușit să facă transferul posibil, bineînțeles cu sprijinul sponsorului COMES SA”, precizează clubul pietrean.

În cel mai recent meci amical, disputat contra formaţiei CSM Moinești (Liga a IV-a Bacău), CSM Ceahlăul s-a impus cu scorul de 13-0 (8-0). Au marcat: Ștefănescu (7), Tăbăcariu (10), Ursu (21 şi 40), Toma (21), Vîlea (24 şi 43), Scoarță (44), Bolu (55), Yahaya (59), Asabi (62 şi 72) şi Agafiței (74). Echipa pietreană ocupă locul 6 în clasamentul Seriei I a Ligii a III-a şi va disputa primul meci oficial din 2022 pe 12 martie, pe teren propriu, cu Ştiinţa Miroslava. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: CSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ)