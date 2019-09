Astăzi, 21 septembrie, de la ora 17:00, sunt programate meciurile rundei a cincea în cadrul Ligii a III-a, Seria I. Cea mai interesantă partidă a etapei se anunţă cea dintre CSM Ceahlăul Piatra Neamţ şi Aerostar Bacău.

“Ei sunt neînvinși în campionat și asta poate fi o motivație în plus pentru noi. Dar pentru noi este important că aspirăm la locurile fruntașe și, cu o victorie, trecem înaintea lor. La fotbal asta este frumos. Dar este o echipă puternică, ce joacă fotbal și care are jucători cu experiență. Una peste alta cred că este la îndemâna noastră, cu un joc bun, să câștigăm. Au 4 jucători buni în față care sunt periculoși. Dar consider că și noi avem în echipă băieți inteligenți, care au știința jocului, care au legat automatisme și defensive și ofensive și, sincer, nu-mi este teamă de acest meci”, a declarat Ştefan Stoica, antrenorul principal al echipei pietrene, pentru site-ul oficial al clubului. Meciul va fi transmis live pe canalul de You Tube al Turn TV.

Ozana Târgu Neamţ a pierdut ultimele două partide pe teren propriu şi îşi doreşte să recupereze din aceste puncte pe terenul formaţiei CSM Paşcani. Oficialii târgnemţeni ştiu totuşi că nu va fi uşor. “În următoarele etape începe greul, pentru că CSM Paşcani şi Universitatea Dunărea de Jos Galaţi sunt doar în aparenţă adversari accesibili. Cred însă că băieţii se vor mobiliza şi vom scoate maximul posibil din aceste două partide”, a precizat Daniel Zavate, antrenorul principal al Ozanei Târgu Neamţ. Programul complet al rundei:

CLASAMENT

1 AEROSTAR BACĂU 4 4 0 0 9-4 12 2 Foresta Suceava 4 3 1 0 10-3 10 3 Bucovina Rădăuţi 4 3 0 1 9-3 9 4 CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 4 3 0 1 9-4 9 5 CSM Focşani 4 3 0 1 5-2 9 6 SC Oţelul Galaţi 4 3 0 1 6-4 9 7 KSE Târgu Secuiesc 4 0 4 0 1-1 4 8 Ştiinţa Miroslava 4 1 1 2 8-9 4 9 Ozana Târgu Neamţ 4 1 1 2 4-5 4 10 CSM Bacău 4 1 1 2 1-2 4 11 Sporting Lieşti 4 1 1 2 3-6 4 12 FC Botoşani II 4 1 1 2 6-10 4 13 Şomuz Fălticeni 4 1 1 2 2-7 4 14 Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 4 0 2 2 2-5 2 15 Huşana Huşi 4 0 1 3 1-5 1 16 CSM Paşcani 4 0 0 4 5-11 0

(M. CONSTANTINESCU)