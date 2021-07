Echipa de Liga a III-a, CSM Ceahlăul Piatra Neamț, a început luni, 26 iulie, cantonamentul programat pe plan local. Pietrenii au disputat până în prezent două partide amicale: 3-0 cu formaţia de Liga a II-a Politehnica Iaşi şi 2-2 cu colega de Liga a III-a Foresta Suceava. Următorul amical va fi pe 31 iulie, adversară fiind echipa de Liga a III-a Hușana Huși.

“Mai avem mult de muncă. Suntem încă în perioada de căutări și de a aduce noi jucători la echipă pe posturile deficitare. Am încheiat a treia săptămână de pregătire cu un joc amical împotriva celor de la Foresta Suceava. A fost un joc cu două reprize diametral opuse, cu o primă repriză care ne-a aparținut și în care am avut inițiativa și am și condus și pe tabela de marcaj. A două repriză a fost puțin mai dezechilibrată și ne-a arătat problemele pe care le mai avem de corectat”, a declarat antrenorul principal Costel Ilie, pentru pagina de Facebook a grupării pietrene. Interviul integral poate fi citit AICI. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: G. CRĂCANĂ)