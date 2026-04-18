SPORTACTUALITATEBACĂU

L2 Victorie pentru FC Bacău, egal pentru CSM Ceahlăul și înfrângere pentru Politehnica Iași

de Vlad Bălănescu

FC Bacău a obținut o nouă victorie, în etapa a patra a play-out-ului Ligii a II-a, Grupa B. În aceeași rundă, CSM Ceahlăul Piatra Neamț a obținut un rezultat de egalitate, iar Politehnica Iași a pierdut, ambele formații evoluând în Grupa A.

Rezultate: FC Bacău-CS Afumați 3-1, FC Câmpulung-Muscel-CSM Ceahlăul Piatra Neamț 3-3 și Metalul Buzău-Politehnica Iași 2-0.

CLASAMENTE

GRUPA A

1Metalul Buzău440011:344
2ASA Târgu Mureș42119:644
3Politehnica Iași42024:337
4CSM Slatina43109:336
5Gloria Bistrița41125:530
6CSM Ceahlăul Piatra Neamț40224:1020
7Dinamo București41035:719
8FC Câmpulung Muscel40134:1411

GRUPA B

1CSM Reșița42115:340
2FC Bacău42025:539
3Concordia Chiajna43106:237
4CS Afumați41126:534
5CSC Dumbrăvița40133:626
6CSC Șelimbăr41121:624
7Olimpia Satu Mare430110:523
8CS Tunari41123:720

În etapa a cincea, pe 25 aprilie,  vor avea loc următoarele partide: Politehnica Iași-FC Câmpulung-Muscel, CSM Ceahlăul Piatra Neamț-Dinamo București și Concordia Chiajna-FC Bacău. (M.C.; FOTO: FC Bacău)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Ultima ora

SOCIAL

FOTO&VIDEO Pompierii militari ieșeni, alături de comunitate, la „Wheels of Hope 2026"

Pompierii militari din ISU Iași participă, sâmbătă, 18 aprilie...
SOCIAL

Bacău O femeie a murit într-un incendiu pornit de la o lumânare aprinsă!

Ziua de sâmbătă, 18 aprilie, a început cu un...
ACTUALITATE

Suceava. Acțiune BLOCADA la Vama: 16 polițiști -109 legitimați, 36 de amenzi în sumă de 14.000 de lei

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au organizat...
INFRACȚIONAL

Neamț Accident rutier la Gârcina. Un bărbat a ajuns pe patul de spital!

ACTUALIZARE: Potrivit ISU Neamț, bărbatul ”se afla căzut lângă...
INFRACȚIONAL

Moarte suspectă la Roman-Neamț

Un romașcan în putere, de 58 de ani, a...

Categorii

