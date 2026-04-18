L2 Victorie pentru FC Bacău, egal pentru CSM Ceahlăul și înfrângere pentru Politehnica Iași

FC Bacău a obținut o nouă victorie, în etapa a patra a play-out-ului Ligii a II-a, Grupa B. În aceeași rundă, CSM Ceahlăul Piatra Neamț a obținut un rezultat de egalitate, iar Politehnica Iași a pierdut, ambele formații evoluând în Grupa A.
Rezultate: FC Bacău-CS Afumați 3-1, FC Câmpulung-Muscel-CSM Ceahlăul Piatra Neamț 3-3 și Metalul Buzău-Politehnica Iași 2-0.
CLASAMENTE
GRUPA A
|1
|Metalul Buzău
|4
|4
|0
|0
|11:3
|44
|2
|ASA Târgu Mureș
|4
|2
|1
|1
|9:6
|44
|3
|Politehnica Iași
|4
|2
|0
|2
|4:3
|37
|4
|CSM Slatina
|4
|3
|1
|0
|9:3
|36
|5
|Gloria Bistrița
|4
|1
|1
|2
|5:5
|30
|6
|CSM Ceahlăul Piatra Neamț
|4
|0
|2
|2
|4:10
|20
|7
|Dinamo București
|4
|1
|0
|3
|5:7
|19
|8
|FC Câmpulung Muscel
|4
|0
|1
|3
|4:14
|11
GRUPA B
|1
|CSM Reșița
|4
|2
|1
|1
|5:3
|40
|2
|FC Bacău
|4
|2
|0
|2
|5:5
|39
|3
|Concordia Chiajna
|4
|3
|1
|0
|6:2
|37
|4
|CS Afumați
|4
|1
|1
|2
|6:5
|34
|5
|CSC Dumbrăvița
|4
|0
|1
|3
|3:6
|26
|6
|CSC Șelimbăr
|4
|1
|1
|2
|1:6
|24
|7
|Olimpia Satu Mare
|4
|3
|0
|1
|10:5
|23
|8
|CS Tunari
|4
|1
|1
|2
|3:7
|20
În etapa a cincea, pe 25 aprilie, vor avea loc următoarele partide: Politehnica Iași-FC Câmpulung-Muscel, CSM Ceahlăul Piatra Neamț-Dinamo București și Concordia Chiajna-FC Bacău. (M.C.; FOTO: FC Bacău)