Politehnica Iaşi a învins vineri, 22 aprilie, pe teren propriu, Dunărea Călăraşi şi s-a salvat matematic de la retrogradare. Scorul final al partidei din etapa a V-a a play-out-ului Ligii a II-a a fost 2-0 (2-0), golurile fiind înscrise de Cristea (17) şi Pop (41).

„A fost un an greu pentru mine. Mă simt atât de epuizat încât am făcut un review asupra carierei mele și nu am avut niciun an așa de greu. Am simțit o presiune enormă, pentru că am avut sprijin foarte mare de la oamenii din jurul meu, de la conducători, de la oameni care susțin echipa. Sunt oameni care chiar iubesc clubul acesta și au făcut tot ce pot pentru el. A căzut pe mine această responsabilitate și am încercat cu tot ce am putut eu să fac cât mai bine lucrurile. (…) Niciodată nu am scos în evidență faptul că noi jucăm meciuri decisive cu cinci underi, cu jucător de la Liga a V-a, cu jucători care au fost rezerve la Liga a III-a. Lucrurile astea nu se pot transforma peste noapte. Dacă ați avut așa pretenții de la mine, v-ați păcălit! Iar dacă cineva poate să facă de azi pe mâine ceva, este un super magician”, a declarat antrenorul Costel Enache, pentru site-ul Liga 2 Pro Sport.

Tot în runda de vineri, s-au înregistrat şi rezultatele Dacia Unirea Brăila-Politehnica Timişoara 2-4 (1-2) şi Metaloglobus Bucureşti-Csikszereda Miercurea Ciuc 1-3 (0-1). CSC Şelimbăr a stat.

CLASAMENT

1 CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC 4 3 0 1 13-4 42 2 Metaloglobus Bucureşti 4 2 1 1 9-5 35 3 CSC Şelimbăr 4 3 1 0 10-3 33 4 Politehnica Iaşi 4 2 2 0 4-1 33 5 Politehnica Timișoara 4 2 0 2 8-7 27 6 Dunărea Călăraşi 5 0 0 5 0-14 7 7 Dacia Unirea Brăila 5 1 0 4 4-14 5

În runda a VI-a, pe 30 aprilie, va avea loc meciul Csikszereda Miercurea Ciuc-Politehnica Iaşi. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: D. PĂŞCĂNEANU-Mediafax)