Politehnica Iaşi a pierdut meciul din etapa a IX-a a Ligii a II-a, de pe teren propriu, cu Metaloglobus Bucureşti. Bucureştenii au învins cu 1-0 (0-0), prin golul marcat de Claudiu Herea (79). Antrenorul nemţean Costel Enache şi-a anunţat demisia în timpul conferinţei de presă de după meci, dar, ulterior, managerul general al celor de la Poli a declarat că a discutat cu antrenorul, care va rămâne la conducerea tehnică a ieşenilor.

”Concluzia este una singură, Costel Enache rămâne antrenorul Politehnicii Iași. Nici nu ne-am gândit vreodată să ne despărțim de antrenorul Costel Enache. El a muncit foarte mult la acest club, ne-am asumat împreună un proiect foarte greu, știam că vor veni și momente dificile. Acesta este un moment dificil, pentru că am crezut cu toții că putem câștiga, că putem să ne apropiem de locurile de play-off. Din păcate, am pierdut astăzi, am avut și un penalty neacordat, dar nu vreau să caut scuze”, a declarat managerul general Florin Briaur. În runda a IX-a a Ligii a II-a, s-au înregistrat următoarele rezultate:

CLASAMENT

1 PETROLUL PLOIEŞTI 9 8 0 1 21-2 24 2 Concordia Chiajna 9 7 2 0 13-2 23 3 Hermannstadt Sibiu 9 6 3 0 21-7 21 4. Universitatea Cluj 9 7 0 2 14-6 21 5 Steaua Bucureşti 9 6 2 1 16-5 20 6 FC Buzău 9 5 2 2 28-8 17 7 Metaloglobus Bucureşti 9 4 1 4 13-15 13 8 Unirea Slobozia 9 3 3 3 13-8 12 9 Politehnica Iaşi 9 4 0 5 13-9 12 10 Unirea Dej 9 3 2 4 8-8 11 11 CSC 1599 Şelimbăr 9 3 2 4 7-13 11 12 Ripensia Timișoara 9 2 4 3 10-12 10 13 Politehnica Timișoara 9 3 1 5 11-14 10 14 Csikszereda Miercurea Ciuc 9 3 0 6 10-17 9 15 FC Braşov 9 2 3 4 8-15 9 16 Viitorul Pandurii Târgu Jiu 9 1 4 4 6-12 7 17 Unirea Constanţa 9 1 1 7 6-31 4 18 Dunărea Călăraşi 9 0 3 6 8-20 3 19 Dacia Unirea Brăila 9 0 2 7 4-26 2 20 Astra Giurgiu (*) 9 3 3 3 9-9 -2

(*) echipă penalizată de FRF

În etapa a X-a, pe 16 octombrie, Politehnica Iaşi va juca pe terenul formaţiei Csikszereda Miercurea Ciuc. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Politehnica Iaşi)