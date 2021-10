Politehnica Iași a contabilizat o nouă înfrângere pe teren propriu, în etapa a XI-a a Ligii a II-a. Meciul jucat sâmbătă, 23 octombrie, a revenit formaţiei Viitorul Pandurii Târgu Jiu, cu scorul de 3-1 (2-0), golurile fiind înscrise de Core (9), Țegle (30) și Acosta (88)/Camara (58).

”E un moment greu, o situație delicată. Aveam alte așteptări de la acest meci, am crezut că săptămâna trecută am corectat deficiențele de la fazele fixe și văd că m-am înșelat, iar am primit foarte ușor două goluri din faze fixe, în prima repriză. Așteptam să începem altfel jocul. Oarecum am încercat în repriza a doua să revenim, dar mi s-a părut totuși că a fost un hei-rup, ceva haotic și mai mult de luptă decât ceva logic. Așteptam ca de la meciul trecut să creștem în a controla jocul, în a avea posesie și în a duce mingea spre poarta adversă, dar am fost lenți, am jucat cam pe vârfuri și am fost dominați la capitolul atitudine. Nu aveam cum să ieșim cu alt rezultat de pe teren. Nu am fost determinați și concentrați, am fost lipsiți total de responsabilitate și e clar că deznodământul nu avea cum să fie altul”, a declarat antrenorul nemţean Costel Enache, pentru Liga 2 Pro Sport. Până astăzi, 24 octombrie, în etapa a XI-a a Ligii a II-a, s-au înregistrat următoarele rezultate:

CLASAMENT

1 PETROLUL PLOIEŞTI 11 10 0 1 27-2 30 2 Hermannstadt Sibiu 11 7 4 0 25-10 25 3 Universitatea Cluj 10 8 0 2 17-6 24 4 Concordia Chiajna 10 7 2 1 13-3 23 5 FC Buzău 11 6 3 2 36-9 21 6 Steaua Bucureşti 11 6 3 2 17-8 21 7 Metaloglobus Bucureşti 11 5 2 4 15-16 17 8 Unirea Slobozia 11 4 4 3 15-9 16 9 CSC Şelimbăr 11 4 2 5 10-16 14 10 Ripensia Timișoara 11 3 4 4 13-16 13 11 Viitorul Pandurii Târgu Jiu 11 3 4 4 11-14 13 12 Csikszereda Miercurea Ciuc 11 4 1 6 14-19 13 13 Politehnica Iaşi 11 4 0 7 15-15 12 14 Unirea Dej 10 3 3 4 9-9 12 15 Politehnica Timișoara 11 3 1 7 12-18 10 16 FC Braşov 10 2 3 5 8-19 9 17 Unirea Constanţa 11 2 1 8 9-33 7 18 Dunărea Călăraşi 11 0 3 8 8-24 3 19 Astra Giurgiu (*) 11 4 4 3 13-10 2 20 Dacia Unirea Brăila 11 0 2 9 4-35 2

(*) echipă sancţionată de FRF

Pe 30 octombrie, în etapa a XII-a, va avea loc meciul Dacia Unirea Brăila-Politehnica Iaşi. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Dragoş PĂŞCĂNEANU-Mediafax)