FC BACĂU
L2 Poli Iași și FC Bacău câștigă, CSM Ceahlăul pierde

de Vlad Bălănescu

Politehnica Iași și FC Bacău au obținut victorii, iar CSM Ceahlăul Piatra Neamț a pierdut în partidele disputate astăzi, 21 februarie, în etapa a XVIII-a a Ligii a II-a.

Rezultate: Metalul Buzău-FC Bacău 0-1, Politehnica Iași-Olimpia Satu-Mare 2-0 și Gloria Bistriţa-CSM Ceahlăul 2-0.

Alte rezultate din etapa a XVIII-a: FC Voluntari-Steaua București 2-0, CSM Slatina-FC Câmpulung-Muscel 0-0, CSM Reșița-Chindia Târgoviște 2-3 și Dinamo București-Sepsi Sfântu Gheorghe 1-2. La această oră, se joacă CS Afumați-CSC Dumbrăvița.

1Corvinul Hunedoara17134028-943
2Sepsi Sfântu Gheorghe18123327-1639
3FC Voluntari18106224-1236
4FC Bihor Oradea17112435-1835
5ASA Târgu Mureş17103435-1833
6Chindia Târgovişte18103533-1733
7CSM Reşiţa18102633-2032
8Steaua Bucureşti1893630-2530
9Metalul Buzău1892729-1929
10Politehnica Iaşi1884618-1728
11FC Bacău1875622-2226
12Concordia Chiajna1773725-1824
13CS Afumaţi1773725-2324
14CSM Slatina1865722-2223
15Gloria Bistrița1854923-2719
16CSM Ceahlăul Piatra Neamţ18531017-3418
17CSC 1599 Şelimbăr1744924-2616
18CSC Dumbrăviţa17431021-3215
19Dinamo Bucureşti18261013-3012
20Olimpia Satu Mare18311414-4010
21FC Câmpulung-Muscel1824128-4110
22CS Tunari17151113-338

Duminică, 22 februarie, au loc meciurile CS Tunari-CSC Șelimbăr și FC Bihor Oradea-ASA Târgu Mureș. Etapa se încheie marți, 24 februarie, cu partida Concordia Chiajna-Corvinul Hunedoara. Etapa viitoare, echipele din Regiunea Nord-Est joacă după următorul program: CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași, FC Bacău-Gloria Bistrița și CSM Ceahlăul-FC Voluntari. (M. CONSTANTINESCU)

Vlad Bălănescu
