L2 Poli Iași și FC Bacău câștigă, CSM Ceahlăul pierde

Politehnica Iași și FC Bacău au obținut victorii, iar CSM Ceahlăul Piatra Neamț a pierdut în partidele disputate astăzi, 21 februarie, în etapa a XVIII-a a Ligii a II-a.
Rezultate: Metalul Buzău-FC Bacău 0-1, Politehnica Iași-Olimpia Satu-Mare 2-0 și Gloria Bistriţa-CSM Ceahlăul 2-0.
Alte rezultate din etapa a XVIII-a: FC Voluntari-Steaua București 2-0, CSM Slatina-FC Câmpulung-Muscel 0-0, CSM Reșița-Chindia Târgoviște 2-3 și Dinamo București-Sepsi Sfântu Gheorghe 1-2. La această oră, se joacă CS Afumați-CSC Dumbrăvița.
CLASAMENT
|1
|Corvinul Hunedoara
|17
|13
|4
|0
|28-9
|43
|2
|Sepsi Sfântu Gheorghe
|18
|12
|3
|3
|27-16
|39
|3
|FC Voluntari
|18
|10
|6
|2
|24-12
|36
|4
|FC Bihor Oradea
|17
|11
|2
|4
|35-18
|35
|5
|ASA Târgu Mureş
|17
|10
|3
|4
|35-18
|33
|6
|Chindia Târgovişte
|18
|10
|3
|5
|33-17
|33
|7
|CSM Reşiţa
|18
|10
|2
|6
|33-20
|32
|8
|Steaua Bucureşti
|18
|9
|3
|6
|30-25
|30
|9
|Metalul Buzău
|18
|9
|2
|7
|29-19
|29
|10
|Politehnica Iaşi
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|11
|FC Bacău
|18
|7
|5
|6
|22-22
|26
|12
|Concordia Chiajna
|17
|7
|3
|7
|25-18
|24
|13
|CS Afumaţi
|17
|7
|3
|7
|25-23
|24
|14
|CSM Slatina
|18
|6
|5
|7
|22-22
|23
|15
|Gloria Bistrița
|18
|5
|4
|9
|23-27
|19
|16
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|18
|5
|3
|10
|17-34
|18
|17
|CSC 1599 Şelimbăr
|17
|4
|4
|9
|24-26
|16
|18
|CSC Dumbrăviţa
|17
|4
|3
|10
|21-32
|15
|19
|Dinamo Bucureşti
|18
|2
|6
|10
|13-30
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|18
|3
|1
|14
|14-40
|10
|21
|FC Câmpulung-Muscel
|18
|2
|4
|12
|8-41
|10
|22
|CS Tunari
|17
|1
|5
|11
|13-33
|8
Duminică, 22 februarie, au loc meciurile CS Tunari-CSC Șelimbăr și FC Bihor Oradea-ASA Târgu Mureș. Etapa se încheie marți, 24 februarie, cu partida Concordia Chiajna-Corvinul Hunedoara. Etapa viitoare, echipele din Regiunea Nord-Est joacă după următorul program: CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași, FC Bacău-Gloria Bistrița și CSM Ceahlăul-FC Voluntari. (M. CONSTANTINESCU)