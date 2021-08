Politehnica Iaşi, formaţie antrenată de nemţeanul Costel Enache, a pierdut şi meciul din etapa a doua, disputat sâmbătă, 7 august, pe teren propriu. După 90 de minute de joc, s-a consemnat rezultatul Politehnica Iaşi-Concordia Chiajna 0-1 (0-0).

Unicul gol al meciului a fost marcat de Voicu (48).

“Avem puține ocazii de gol, am văzut și la meciul de la Ploiești, în două jocuri nu am reușit să înscriem. (…) Suntem datori la partea ofensivă, este nevoie de mai multă implicare, de mai multă calitate, de mai mult nerv pentru momentul ofensiv. Din păcate, nici nu ne-am apărat bine, măcar să fi terminat cu un rezultat de egalitate, era un pas înainte, un punct și poate am fi spart gheața și am fi mers cu o mai mare încredere în continuare. (…) Avem foarte mult de muncă, o să avem o viaţă foarte grea și cred că o să suferim în continuare ca joc”, a declarat Costel Enache. Rezultatele înregistrate până în prezent sunt următoarele:

CLASAMENT

1 UNIREA SLOBOZIA 2 2 0 0 4-0 6 2 Hermannstadt Sibiu 2 2 0 0 4-1 6 3 Concordia Chiajna 2 2 0 0 3-0 6 4 Metaloglobus Bucureşti 2 2 0 0 3-1 6 5 Universitatea Cluj 1 1 0 0 3-0 3 6 Petrolul Ploieşti 2 1 0 1 2-1 3 7 Steaua Bucureşti 1 1 0 0 1-0 3 8 CSC 1599 Şelimbăr 2 1 0 1 3-3 3 9 Ripensia Timișoara 2 0 2 0 3-3 2 10 FC Braşov 2 0 2 0 2-2 2 11 Dunărea Călăraşi 1 0 1 0 3-3 1 12 Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1 0 1 0 2-2 1 13 Dacia Unirea Brăila 2 0 1 1 1-3 1 14. FC Unirea Dej 2 0 1 1 0-2 1 15 FC Buzău 1 0 0 1 1-2 0 16 Csikszereda Miercurea Ciuc 1 0 0 1 0-1 0 17 Politehnica Timișoara 1 0 0 1 0-3 0 18 Politehnica Iaşi 2 0 0 2 0-3 0 19 Unirea Constanţa 2 0 0 2 0-4 0 20 Astra Giurgiu 1 0 0 1 1-2 -8

Restul partidelor au loc pe 8, 9 şi 10 august. În etapa a treia, Politehnica Iaşi va juca, în deplasare, cu Hermannstadt Sibiu. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Politehnica Iaşi)