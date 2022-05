Politehnica Iaşi a pierdut la scor de neprezentare la Miercurea-Ciuc în etapa a VI-a a play-out-ului Ligii a II-a. Meciul jucat sâmbătă, 30 aprilie, a revenit formaţiei Csikszereda cu scorul de 3-0 (2-0). Au marcat: Kovacs (10), Jelena (14) şi Ivanovici (76).

„Rezultatul este destul de dur, din punctul meu de vedere nu reflectă ce a fost în teren. Cine nu a văzut jocul poate fi foarte supărat. Noi suntem doar supărați, pentru că în general jocul a fost echilibrat. Posesia ne-a aparținut, ocaziile mai clare și mai mari au fost ale noastre, am fost ca și în campionatul regulat, foarte naivi. Am gestionat prost două-trei situații în defensivă și am ratat foarte mult. Dar în rest echipa s-a mișcat destul de bine, am avut posesie, am avut o agresivitate destul de bună”, a declarat antrenorul Costel Enache, pentru Liga 2 Pro Sport. În aceeaşi rundă, s-au înregistrat şi rezultatele: Politehnica Timişoara-Metaloglobus Bucureşti 1-1 (0-0) şi CSC Şelimbăr-Dacia Unirea Brăila 6-0 (2-0).

CLASAMENT

1 CSIKSZEREDA MIERCUREA-CIUC 5 4 0 1 16-4 45 2 CSC Şelimbăr 5 4 1 0 16-3 36 3 Metaloglobus Bucureşti 5 2 2 1 10-6 36 4 Politehnica Iaşi 5 2 2 1 4-4 33 5 Politehnica Timișoara 5 2 1 2 9-8 28 6 Dunărea Călăraşi 5 0 0 5 0-14 7 7 Dacia Unirea Brăila 6 1 0 5 4-20 5

În ultima etapă a play-out-ului, pe 7 mai, are loc partida Politehnica Iaşi-Politehnica Timişoara. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Politehnica Iaşi)